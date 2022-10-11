Скандалы: Ельцин Центр заплатит 18,5 млн рублей долгов за обслуживание здания

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд разрешил спор между екатеринбургской управляющей компанией «Центр» и совладельцем Ельцин Центра компанией «Агора-Центр»

Суд встал на сторону истцов, требовавших выплаты 15,5 млн рублей долга за просрочку платежей за обслуживание инженерных сетей и клининг помещений Ельцин Центра. Ответчики пытались доказать, что истец никаких услуг не оказывал, однако суд не поддержал их доводы и присудил управляющей компании не только сумму долга, но и проценты за пользование денежными средствами – всего 18,5 млн рублей.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сегодня в Перми Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу компании «Агора-Центр» (вместе с фондом «Президентский центр Б. Н. Ельцина» является совладельцем здания Ельцин Центра в Екатеринбурге) на решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с Ельцин Центра 18,5 млн рублей.

Пока мотивировочной части решения нет, однако, судя по материалам дела, апелляционная инстанция оставила вердикт суда без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу и истцы могут через судебных приставов приступить к процедуре взыскания долга.

Спор между управляющей компанией и совладельцами Ельцин Центра возник ещё в 2020 году, когда в стране был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса. В апреле – мае того же года «Агора-Центр» потребовала от своих подрядчиков пересмотра договоров. Тогда требования касались снижения платы за услуги по уборке помещений и обслуживание инженерных сетей на 90 процентов.

Поводом для этого владельцы здания называли уменьшение посещаемости центра. Впрочем, подрядчики на такие условия не пошли.

Согласно материалам дела, УК «Центр» занималась обслуживанием и обеспечением бесперебойной работы множества электронных и инженерных систем в здании. Под наблюдением её сотрудников находилось всевозможное оборудование – от автоматических рулонных штор, автоматических фонтанов и слаботочных сетей до медиафасада здания и системы кондиционирования.

В итоге после того как стороны не смогли договориться о скидке, администрация Ельцин Центра перестала принимать выполненные работы. Летом 2020 года договор с подрядчиком был расторгнут, а управляющая компания подала в суд иск о взыскании образовавшегося долга за несколько месяцев. Общая сумма составила 15,5 млн рублей.

В мае 2022 года, спустя полтора года разбирательств, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования истца и присудил ответчику не только сумму долга, но и 3 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими средствами – в общей сложности 18,5 млн рублей.

По сведениям «Октагон.Урал», в ходе судебного процесса и во время апелляционного обжалования представители ответчика настаивали на том, что истец не оказал услуги в полном объёме. В качестве доказательства суду были представлены данные системы контроля доступа в помещения Ельцин Центра.

На этом основании ответчики полагали, что истец выполнил свои обязательства лишь частично, соответственно, его работа не может быть оплачена.

Впрочем, суд посчитал, что ответчики не смогли составить полный перечень сотрудников, которые обслуживали здание центра, а потому сделать вывод о неоказании услуг нельзя (за это время никаких проблем с инженерными сетями не фиксировалось).

– Такой же позиции наши оппоненты придерживались и в апелляционной инстанции. Там они заявляли проведение экспертизы, которая могла бы объяснить объёмы выполненных работ. Но с ней не получилось и в итоге наше решение вступило в законную силу. Сейчас мы имеем право взыскать свои средства, – пояснил изданию старший партнёр юридической фирмы Intellect Роман Речкин, представляющий интересы УК «Центр».

Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”