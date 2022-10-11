Угги станут самой модной обувью осени-зимы: как ухаживать за сапогами или даже перекрасить их

Несколько лет назад угги ворвались в мир зимней моды. Буквально на пару сезонов модницы отказались от этой обуви, но теперь она снова на пике популярности. Чтобы теплые удобные сапожки выглядели потрясающе, важно правильно ухаживать за ними.

Основные рекомендации

Чтобы ваши угги служили долго и не потеряли вид, следуйте таким базовым рекомендациям по их эксплуатации:

носите такую обувь в сухую морозную погоду, когда нет вероятности промочить или испачкать ее в грязь; периодически наносите на сапоги влагоотталкивающую пропитку на случай, если вы неожиданно попадете под дождь или мокрый снег; проводите легкую сухую чистку после каждого выхода на улицу (или хотя бы просто хорошо отряхните сапоги); ни в коем случае не сушите угги на батарее, так как они могут потерять форму; приобретите специальное средство для ухода за замшевой одеждой и обувью для поддержания яркого цвета; когда настанет время убрать угги на хранение, оберните их светлой тканью или белой бумагой.

Сухая чистка от грязи

Если угги запылились, или вы заметили на них засохшую грязь, достаточно просто взять щетку средней жесткости и аккуратно пройтись по поверхности, как бы сметая загрязнения. Если останутся какие-то незначительные следы и пятнышки, их можно удалить при помощи обычного канцелярского ластика. Потом остатки резиновых катышек нужно будет снова счистить щеткой.

Влажная чистка

Периодически нужно освежать обувь посредством влажной чистки. К тому же, этот способ придется использовать при сильных загрязнениях. Вот что нужно сделать:

Обычную поролоновую губку хорошо намочите, слегка отожмите и потрите загрязненные участки. Далее на губку нужно нанести немного моющего средства (жидкого мыла, шампуня, средства для мытья посуды и так далее). Хорошо вспеньте средство и тщательно потрите грязные места. Если нужно полностью освежить сапоги, покройте их слоем мыльной пены и оставьте примерно на 10 минут. Несколько раз протрите сапоги чистой влажной губкой, чтобы полностью удалить остатки мыльной пены. После того, как сапожки высохнут, пройдитесь по ним щеткой средней жесткости (круговыми движениями).

Ни в коем случае не мойте угги под краном и не поливайте большим количеством воды, иначе они отсыреют и деформируются. Мыть можно лишь подошву. А для голенища можно использовать только губку.

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Устранение солевых разводов

Как правило, тротуары посыпают солью и специальными реагентами, чтобы они не были скользкими. Из-за этого на обуви часто образуются белые разводы. Они буквально разъедают поверхности, поэтому избавляться от них нужно максимально быстро. Вот как это делается:

В половине стакана воды растворите 20 мл обычного столового 9%-ного уксуса. Слабокислый раствор нейтрализует действие соли. Обильно смочите загрязненные места раствором. Для удобства делайте это при помощи ватного диска. После того, как поверхность сапог высохнет, протрите их чистой влажной губкой. После повторного высыхания пройдитесь по поверхности щеткой.

Если у вас дома не оказалось уксуса или вы опасаетесь его использовать, можете прибегнуть к паровому методу. Поставьте на плиту чайник, а когда он вскипит, и из носика начнет валить пар, поднесите сапоги под эту струю сапоги. Буквально через 5-10 секунд нужно убрать угги от пара и потереть сухой щеткой или губкой. Если следы не ушли с первого раза, повторите эту процедуру еще 1-2 раза.

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Устранение жирных и других пятен

Если вы перекусывали на ходу хот-догом и случайно капнули на сапоги майонезом, не стоит слишком переживать из-за жирного пятна. Удалить его можно следующим образом:

Соедините в равных пропорциях небольшое количество столового уксуса и нашатырного спирта. При помощи ватного диска нанесите жидкость на пятна. Возьмите зубную. щетку или кусочек губки и хорошенько потрите загрязненные места. Далее их нужно протереть влажной тряпочкой или губкой, чтобы удалить остатки средства. Когда угги высохнут, потрите обработанные участки сухой щеткой средней жесткости.

А еще с жирными пятнами неплохо справляется лимонный сок или слабый раствор лимонной кислоты.

Как почистить угги внутри

Главное преимущество уггов заключается в том, что они очень теплые. Но, в то же время, в них потеют ноги, поэтому очень важно периодически чистить их внутри. Это делается следующим образом:

Всыпьте в каждый из сапог по столовой ложке пищевой соды и крахмала. Хорошенько потрясите, чтобы сухие частички равномерно распределились и оставьте примерно на час – они впитают в себя влагу и неприятные запахи. Высыпьте соду и крахмал из сапог. Намочите и хорошо отожмите тряпку, слегка намыльте и потрите овчину. Далее нужно вытереть утеплитель начисто, используя еле влажную тряпочку или губку. Дайте обуви высохнуть естественным путем.

После чистки и просушивания внутрь сапог можно распылить специальное дезодорирующее средство. А еще его нужно наносить на ноги каждый раз перед выходом на улицу, чтобы не возникало необходимости часто чистить утеплитель.