Ушел молодым: проклятый рак унес жизнь звезды телеканала “Россия”

Олег Пакшин две трети жизни провел на телевидении, о котором мечтал с детства. В 13 лет стал ведущим детской программы “Пятерка” телерадиокомпании “Поморье” в Архангельской области. А с 2013-го работал на телеканале “Россия 1” в информационной программе “Вести”.

Он был там звездой – встречался с певцами и актерами, рассказывал обо всех теленовинках канала и значимых кинопремьерах, собирал деньги на лечение хрустального мальчика Яна Кузнецова и девочки из Северодвинска со спинальной мышечной атрофией. А вот ему самому помочь не смог никто…

Три года назад у Олега диагностировали онкологию. Но он никого в это не посвящал, продолжал работать, улыбался в кадре… И болезнь в итоге одержала верх…

Похоронят Олега Пакшина в Санкт-Петербурге, 13 октября. Ему не было и 40 лет.