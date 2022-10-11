 

На ВДНХ пройдет чемпионат по радиоуправляемым автомоделям среди детей и подростков

11.10.2022, 17:45, Разное
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В столице впервые пройдет чемпионат по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем. В нем примут участие 80 юных конструкторов из 14 регионов России – от Москвы и Московской области до Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дети и подростки в павильоне № 55 испытают на трассах автомодели, которые собрали сами. Всего зарегистрировано свыше 20 команд в младшей категории (от пяти до 13 лет) и 10 – в старшей (от 13 до 17 лет). Чемпионат будет проходить с 14 по 16 октября. Вход свободный.

Это мероприятие, по замыслу организаторов, – дополнительный стимул для молодых людей больше интересоваться научно-техническим творчеством.

“Они станут тем кадровым потенциалом, который будет развивать автомобилестроительную отрасль и экономику в целом. Подобные мероприятия активно способствуют профессиональной подготовке молодых кадров”, – считает руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

На чемпионате зрители могут поучаствовать в мастер-классе RC Trophy – опробовать трассу с искусственными препятствиями и грязевыми ловушками на масштабных радиоуправляемых моделях внедорожников. Также пришедшим предложат посоревноваться в автогонке Slot car, поуправлять реалистичными микромашинами популярной серии радиоуправляемых моделей Kyosho Mini-Z. Мастер-классы проведут и детские технопарки “Москва” и “Мосгормаш” (по различным направлениям).

На сайте rcmos.moscow можно ознакомиться с подробным расписанием чемпионата. Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на ютуб-канале “РЦ профнавигации и развития компетенций”.

Организатором чемпионата является автономная некоммерческая организация “Развитие человеческого капитала”, подведомственная столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Кстати, на сегодняшний день в Москве работает 21 детских технопарк, в которых обучение проходит более чем по 45 направлениям. Чтобы подробнее узнать о каждом столичном технопарке, необходимо перейти на сайт technopark-kids.ru.


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