Звезда “Гарри Поттера” Том Фелтон заступился за Джоан Роулинг на фоне скандала с трансфобией

35-летний Том Фелтон, наиболее известный ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, стал гостем эфира Radio 4, где высказался в поддержку автора культовых книг, британской писательницы Джоан Роулинг. Актер отметил, что творения Роулинг объединили миллионы людей и несколько поколений читателей, поэтому ее вклад в культуру нельзя недооценивать. Фелтон считает, что вместо того, чтобы критиковать Роулинг, ее нужно благодарить за книги.

Я не могу говорить за других. Мне постоянно напоминали, что с годами фандом Гарри Поттера будет медленно сокращаться. А я вижу, что большинство фанатов, которые здороваются со мной и кричат “Поттер” или “Драко”, еще даже не родились, когда вышли книги, – сказал Фелтон. – Я спешу напомнить себе и другим, что Поттер по какой-то причине объединил больше людей по всему миру и больше поколений, чем, вероятно, что-либо еще за последние 20 лет. Это пришло от одного человека, и это она, так что я очень благодарен ей.

Между тем, проблемы писательницы с новой этикой начались еще в 2020 году. В своем микроблоге она сделала несколько спорных заявлений относительно женщин и транс-персон. Ее позиция побудила некоторых звезд франшизы, например, Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон, выступить против Роулинг. Отметим, что в фильме-ретроспективе “Возвращение в Хогвартс”, выпущенном к 20-летию “поттерианы”, Роулинг появилась всего раз (и то это был отрывок архивного интервью), а ее имя упомянули лишь в титрах. А недавно знаменитую игру квиддич и вовсе решили переименовать на фоне обвинений Роулинг в трансфобии.

Кроме фильмов о Гарри Поттере Том Фелтон за свою карьеру успел сняться в таких лентах как “Битва на Шельде”, “Офелия”, “Меган Ливи”, “Флэш”, “Восстание планеты обезьян”, “Побег из Вегаса” и других.