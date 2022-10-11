 

Торговые сети обяжут проигрывать гимн страны каждый час

11.10.2022, 17:33, Разное
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Правительство предварительно одобрило новую инициативу сенатора Клишаса, являющуюся продолжением государственной политики в части школьной программы «Разговоры о важном».

Идея заключается в том, чтобы обязать торговые сети проигрывать государственный гимн каждый час.

Источник в комитете ГД по госстроительству и законодательству сообщил: мера заранее признана эффективной, поскольку большинство граждан слышат главное музыкальное произведение страны только по праздникам.

– Теперь каждый день в общественных местах будет праздником. Точнее, каждый час – сказал он.

В момент проигрывания гимна в торговом зале сотрудникам строго рекомендовано отложить текущие дела, принять позу «смирно» и молча дождаться окончания воспроизведения композиции до конца. Вход и выход покупателей в течение тех двух минут, на протяжении которых играет гимн, также будет ограничен. Торговые сети уже получили качественную фонограмму для воспроизведения в версии со словами и без.

Рекомендованные интервалы воспроизведения композиции равны одному часу, а в случае технических сложностей допустимое отклонение при воспроизведении композиции не может составлять более 15 минут. Контроль за воспроизведением гимна в торговых сетях будут осуществлять инспекторы Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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