Мнение: Чему учат мобилизованных?

На полигоне Казанского танкового училища идет подготовка мобилизантов.

Даже журналистов пригласили, чтобы показать, чему учат будущих денацификаторов и демилитаризаторов: «Переподготовку мобилизованные проходят по саперному делу, военно-тактической медицине, вспоминают азы ведения тактических действий в самых различных условиях, проводят стрельбы из всех видов вооружения. На каждом учебном участке применяют только боевое оружие» (отсюда).

Посмотрел фотографии. Порадовали окопы «в полный рост». Окопов для стрельбы с колен не видно. Это хорошо, выходит, что с колен уже встали….

Но…

Когда я учился в Казанском танковом, полигон близ Казани использовался исключительно для отрабатывания оборонительных боев. Практические занятия в условиях наступательного боя мы отрабатывали на полигоне в Тоцке. Куда выезжали каждый год…. Именно там происходили стрельбы штатными (настоящими) снарядами. Именно там отрабатывали марши в колонах с разворачиванием с ходу в боевые линии при наступлении на оборонительные рубежи супостата.

А полигон под Казанью маловат для таких занятий.

Вот и задумался. Чему учат мобилизованных? Боям в обороне?

Фотографии отсюда

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