 

Guardian – «это серьёзно» — глава крупнейшего американского банка предрёк США рецессию уже к середине следующего года

11.10.2022, 17:15, Разное
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Целый ряд неблагоприятных факторов, таких как последствия высокой инфляции, резкого повышения процентных ставок и конфликта на Украине, могут привести к рецессии в США и во всём мире уже через шесть-девять месяцев, предупредил глава JP Morgan Chase Джейми Даймон. Как отмечает The Guardian, Даймон предрекает нестабильные рыночные и финансовые условия в обозримом будущем.


АР

Глава крупнейшего американского инвестиционного банка JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил, что экономика США, как и мировая экономика, столкнулись с «очень, очень серьёзным» комплексом неблагоприятных факторов, которые, вероятно, приведут к рецессии уже к середине следующего года. 

Как пишет The Guardian, среди наиболее тревожных для мировой экономики факторов Даймон назвал последствия высокой инфляции, резкого повышения процентных ставок и конфликта на Украине. 

«Вы не можете говорить об экономике, не говоря о будущем, — а это серьёзно. Это очень, очень серьёзно, и, как я думаю, может подтолкнуть США и весь мир — притом что Европа уже находится в рецессии — к рецессии через шесть-девять месяцев», — заявил Даймон.
 
По его словам, Федеральная резервная система США «слишком долго ждала и слишком мало делала» на фоне стремительного роста инфляции за последние полтора года. По мнению Даймона, Центральный банк, который уже пять раз повышал ставки в этом году, «явно навёрстывает упущенное». 

Финансовые рынки будут сохранять волатильность в обозримом будущем, что может совпасть с нестабильными рыночными условиями. При этом американский фондовый индекс S&P 500 может рухнуть ещё на 20% на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. «Следующее падение на 20 процентов может быть гораздо более болезненным, чем первое», — предупредил Даймон. 

Как напоминает издание, глава JP Morgan Chase не впервые предупреждает о значительном финансовом спаде. В июне он заявил, что готовит свой банк к экономическому «урагану». Кроме того, Даймон не одинок в предчувствии тяжёлых времён. В выходные главный экономический советник немецкого финансового гиганта Allianz Мохамед Эль-Эриан заявил, что экономика США находится на «тернистом пути к лучшему месту». При этом Эль-Эриан обвинил Центральный банк страны в том, что там усугубили риск рецессии.


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