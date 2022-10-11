Мнение: Голодная зима в Европе, закрытие пекарен и подаренные бензоколонки

1. Запад повторяет печальную дорогу позднего СССР. Вот уже и проблемы с едой наметились (ссылка):



Согласно агентству Bloomberg, энергетический кризис в Европе постепенно превращается в продовольственный. Рост цен на энергоносители автоматически приводит к подорожанию всех видов продовольствия – от хлеба и сахара до мясомолочных продуктов. Так, продукция крупного кондитерского комбината Brioche Pasquier недалеко от Лондона подорожала за последние месяцы как минимум на 50%. Поднялись цены на все – на газ для гигантских печей, а также на ингредиенты – масло, яйца и сахар. <…>

Банк Англии прогнозирует, что рост инфляции в Великобритании превысит в этом году 13%. При этом треть британских домохозяйств будет тратить более 10% дохода на энергообеспечение, и это – не считая выросших цен на продовольствие. В этой связи Банк Англии вводит новое понятие – “продовольственная бедность” (food poverty). Аналитики считают, что рост цен на газ, топливо и электричество продолжится в зимний сезон и приведет к резкому удорожанию продовольствия, поскольку переработка сырья (например, сахарной свеклы для сахара или обжарка кофейных зерен) является чрезвычайно энергоёмким процессом. <…>

Повсюду в Великобритании и странах Евросоюза сокращают производство компании, производящие растительное масло из семян подсолнечника, рапса и соевых бобов. Они переводят производство в регионы, где энергетические затраты ниже. <…>

В связи с невозможностью вести бизнес многие фермеры сокращают посевы на следующий год. Особо драматическая ситуация складывается с теплицами, для обогрева которых требуется много энергии. Крупнейший в Швеции производитель тепличных помидоров Nordic Greens сообщил, что не будет высаживать томаты этой зимой, поскольку не может оплатить счета за электричество. Закрываются теплицы и в Нидерландах – втором в мире производителе сельхозпродукции. Представители тепличного сектора заявляют, что не будут высаживать томаты и огурцы наступающей зимой, поскольку это не окупится с финансовой точки зрения.

В Германии Объединение пищевой промышленности (VdEW) заявило о надвигающемся глобальном дефиците продовольственных товаров в супермаркетах, вызванном энергетическим кризисом. Речь идет, по словам Объединения, о реальной катастрофе, поскольку многие предприятия пищевой отрасли вынуждены платить за энергию в 15 раз больше, чем годом ранее. <…>

Продовольственные проблемы в Европе накладываются на глобальный продовольственный кризис, который обострился ввиду наложения нескольких факторов – климатических изменений и вызванной ими засухи, вооруженного конфликта на Украине и связанного с ним энергетического кризиса, а также нехватки удобрений. Как заявляют представители ООН и международных гуманитарных организаций, столь критической ситуации не наблюдалось уже несколько десятилетий.

Доноры вынужденно сокращают объемы продовольственной помощи наиболее нуждающимся странам, таким как Йемен, Эфиопия и Сомали. ООН уже признала, что поставленная задача по решению проблемы мирового голода к концу десятилетия не будет выполнена. Как заявила Всемирная продовольственная программа ООН, 2022 год стал годом продовольственного кризиса, который обрек на голод миллионы людей в десятках стран. Наряду с уже перечисленными причинами продовольственного кризиса ООН назвала непродуктивное использование сельскохозяйственных земель с целью производства биотоплива.

Полагаю, что настоящего голода, с миллионами смертей, в Европе всё-таки не будет. Однако из-за подъёма цен бедные слои населения пострадают, а легендарный европейский средний класс заметно истончится.

Полноценный голод возможен где-нибудь в Африке, у которой европейцы отбирают зерно и другие сельхозтовары — сначала создав кризис, а потом начав скупать еду по завышенным ценам, неподъёмным для африканцев.

2. Европейский малый бизнес страдает. Если фермерам и прочим производителям базового сельхозсырья в этом году ещё как-то помогут, то совсем плохо обстоят дела у всевозможных мелких производителей «крафтовой» и «зелёной» еды, а также у кофеен, ресторанов и пекарен. Из-за огромных цен на электричество и сырьё их продукция оказывается недоступной и неконкурентоспособной, а содержать помещения становится слишком дорого.

Даже заведения с вековой историей вынуждены закрываться (ссылка):



Одна из старейших пекарен в Австрии прекратила существование на фоне неподъемных цен на электроэнергию.

Заведение существовало 418 лет. Однако острый энергетический кризис в Европейском союзе и высокие цены на сырье вынудили руководство пекарни прекратить работу из-за нерентабельности бизнеса.

В правительстве страны знают о ситуации, однако ничем не могут помочь местном бизнесу. Не так давно глава Федеральной ассоциации пекарей Палаты экономики Австрии Йозеф Шротт сообщил, что многим рыночным игрокам грозит закрытие из-за невероятных счетов за электричество.

3. В «Школе Капитализма» я рассказываю, почему подаренные бензоколонки не являются редкостью, которую надо считать какой-то особенной удачей. Цитирую из начала поста (ссылка)::

Вчера я мимоходом упомянул в блоге вымышленного персонажа, которому дядя дал в управление заброшенную бензоколонку на легендарной трассе 66. Отметив, что герой начал с нуля, я наткнулся на непонимание публики: многие решили, будто заброшенная бензоколонка на старой трассе — это совсем не ноль, это хороший такой стартовый капитал.

Ноль, дескать, это когда вы горбатитесь заправщиком и копите деньги, потом покупаете участок земли, получаете лицензию, ставите цистерну с колонкой. Вот это ноль. А если дядя помог — какой же это ноль, это блат и непотизм, это считай родился с серебряной ложкой во рту.

В реальной жизни возможности не являются дефицитом…