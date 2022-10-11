Скандалы: Зима без отопления

Новая мода и новые привычки

Неудержимый рост цен на газ и электроэнергию не только диктует жителям Европы новые правила экономии в быту, но и создаёт новую моду для политиков, включая первых лиц государств. За считанные месяцы рядовой европеец узнал о том, как готовить яйца и пасту с выключением газовой плиты и сколько киловатт потребляют холодильник и стиральная машина, а президент Франции Эммануэль Макрон совместно с министром экономики Брюно Ле Мэром запустил среди европейских политиков и дипломатов новые тренды.

По радио, в газетах и на телевидении журналисты наперебой дают советы о том, как сэкономить на расходах на газ и электричество. Создаётся список самых энергозатратных бытовых электроприборов. В него уже вошли фен, телевизор, духовка и посудомоечная машина. В одной из итальянских радиопередач слушателям даже предложили неожиданный способ варки куриного яйца во рту, без использования газовой или электрической плиты. К сожалению, совет получился крайне сомнительным, ведь свёртывание яичного белка происходит при температуре от 62 градусов Цельсия.

Советы физиков набирают популярность

И тем не менее рассуждениям о способах сэкономить на газе и электричестве в быту нет конца. Многие рекомендуют обратиться к «бабушкиным» привычкам – дома в целях экономии тепла одеваться многослойно и по возможности не включать отопление (в особенности ночью, когда от холода можно защититься тёплыми пуховиками и перинами). В особом почёте советы лауреата Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи. Знаменитый физик-теоретик рекомендует, во-первых, накрывать кастрюлю с кипящей водой крышкой (в Италии обычно этого никто не делает), а во-вторых, доведя воду до кипения, выключать газ и оставлять рис, яйца или макароны довариваться самостоятельно, без дальнейшей подачи тепла извне. После публикации серии практических советов по экономной кулинарии рейтинг учёного взлетел до небес.

Всё это могло бы вызвать улыбку, если бы ситуация со счетами за коммунальные услуги не была так трагична.

По сведениям итальянского обозревателя энергетической бедности, около 9 миллионов жителей страны из-за проблем с оплатой счетов за газ и электричество не смогут должным образом обогреть свои жилища или использовать некоторые бытовые приборы повышенной энергоёмкости.

Не говоря уже о разрушительном эффекте, который оказывают небывалые счета на итальянское бизнес-сообщество.

Желая получить большую независимость от газовых и энергокомпаний, итальянские потребители, частные домохозяйства и представители малого бизнеса массово скупают печи, камины и солнечные панели. По словам Энрико Бончи , владельца компании по производству каминов в регионе Марке, за последние два года предприятие вдвое увеличило объём продаж: сначала стремление к энергетической независимости было вызвано эффектом пандемии коронавируса, теперь потребность в самом обогреве стала для потребителей ещё острее. Востребованы и так называемые экономичные кухни, позволяющие готовить и освещать помещение в автономном режиме, одновременно с этим обогревая одну и более комнат без использования подорожавших газа и электроэнергии.

Экономия в моде

Стремление сэкономить на потреблении электричества и газа и при этом не замёрзнуть дало новое развитие сфере моды и дизайна одежды, причём в высших кругах. Многие СМИ отметили, что в последние дни президент Франции Эммануэль Макрон и министр экономики Брюно Ле Мэр из-за намеренного снижения комнатной температуры вместо привычных рубашки и галстука стали носить под пиджаком тёплую чёрную водолазку. «Вы больше не увидите меня в галстуке, а лишь в водолазке и с высоким воротником. И это замечательно, это позволит нам сэкономить электроэнергию и подать пример трезвого отношения к ситуации», – прокомментировал министр Ле Мэр своё недавнее появление в правительственных помещениях без галстука. Идея одеваться тепло и в то же время элегантно была признана очень удачной и немедленно была подхвачена другими политиками – в Европе новый «дресс-код» утверждён на самом высоком уровне.

Комфорт и функциональность не только в офисах, но и на улице стали новыми трендами наступающего сезона. Набирает популярность многослойная одежда, причём применительно не только к женскому, но и к более строгому мужскому гардеробу. И этот тренд задают самые известные дома мод. Рекомендуется ношение просторной верхней одежды, позволяющей надеть под неё как можно больше свитеров, пиджаков, кардиганов и водолазок. В ходу высокие сапоги, желательно с широким голенищем, чтобы с ними можно было надеть тёплые подштанники, и пользующаяся всё большим спросом балаклава – закрывающая голову, лоб и лицо вязаная шапка.

Анна Цыба

Оригинал материала: “Октагон”