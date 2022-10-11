Мнение: О второй волне мобилизации… Когда, кого и куда?

К исходу первой декады октября мобилизационные мероприятия в России ощутимо притормозили. Многие регионы бодро отчитались о выполнении «плана» и, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в войска прибыли более 200 тыс. новобранцев из 300 тыс. «запланированных». И душераздирающие истории о призывах «единственных кормильцев» сменили репортажи о неприкаянных мобилизованных. Вследствие чего многие «аналитики» пришли к выводу, что Система оказалось перегруженной, из-за чего впала в ступор. Мол, мобилизацию поставили «на паузу», поскольку и 200 тыс. мужчин негде толком ни размещать, ни готовить. А на носу — сдвинутый на месяц осенний призыв с квотой в 120 тыс. чел.

Можно расслабиться ибо до нового года — всё?

Да, но нет…

Появились сообщения «непонятной достоверности», что столичные районные управы начали массово обзванивать москвичей с призывом добровольно прийти в военкоматы, чтобы подтвердить свою категорию годности. Это уже воспринимается как знак подготовки ко «второй волне мобилизации». Так же по коридорам и каналам ходит информация, что якобы 12-22 октября планируется «вторая волна мобилизации». Возможно, в доработанном варианте.

Пока что, похоже, «наверху» сделали оргвыводы. Недавние выступления главы государства с критикой процессов частичной мобилизации дают основания для такого предположения. Появились надежды, что темпы мобилизации снизятся. Но это и не гарантировано, и даже не очевидно. Ибо главный сигнал, который руководство страны подало военкомам и всем участником процесса: мобилизацию нужно продолжать, но повышать её качество. То есть, прежде всего мобилизовать тех, кто способен реально быть эффективным на различных участках спецоперации. Так как времени на подготовку не хватает.

А вот что касается снижения «планов» и «квот» — это вопрос отдельный. Тут, как представляется, недавнее назначение руководителем всей специальной военной операции генерала Сергея Суровикина и частичная мобилизация – две стороны одной и той же медали. Sapienti sat!

То есть, мероприятия по мобилизации могут продолжиться неопределённый и, вполне возможно, не короткий, а достаточно продолжительный срок. Да и вообще, российское общество ещё может поджидать масса явлений, в том числе и неожиданных, большинство из которых придётся гражданам не по вкусу.

У кого какой план на такие случаи?

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