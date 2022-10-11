 

В Щукине завершился капремонт дома 1950 года постройки

11.10.2022, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Программа капитального ремонта, реализуемая в Москве, является одной из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В 2022 году в столице специалисты ремонтируют 1,7 тысячи жилых зданий.

Недавно в Щукине (Северо-Западный административный округ) завершился капитальный ремонт 1950 года постройки – это жилое здание, располагающееся по адресу: улица Маршала Новикова, 9. Перед этим процессом эксперты из Фонда капитального ремонта Москвы разработали уникальный проект проведения работ, в котором были учтены все нюансы объекта. Материалы и технологии были подобраны исходя из специфики здания.

Капитальный ремонт проходил в несколько этапов. Сперва рабочие расчистили плоскости, выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя и заделали трещины современным укрепляющим раствором, после чего обработали антигрибковым составом места намокания.

Также специалисты восстановили декоративные элементы, расположенные на фасаде, сохранив при этом историческое цветовое решение. При проведении работ по воссозданию декоративных элементов использовались передовые отечественные полимерные смеси.

В Москве в программу капитального ремонта включено в общей сложности свыше 28,5 тысячи домов – это более 275 миллионов квадратных метров. Будет отремонтировано порядка 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменено свыше 112 тысяч лифтов.

К слову, масштабная программа обновления лифтового хозяйства в столице началась 10 лет назад. В течение этого времени в городе заменили более 40 тысяч лифтов. В 2022-м поменяли свыше двух тысяч подъемников в многоквартирных домах. Осталось еще около двухсот в этому году.

Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта элегантного дома 1901 года постройки в столичном районе Арбат. Речь шла о здании, располагающемся по адресу: Карманицкий переулок, 3Ас1. Как отмечал заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков, этот дома – пример московской дореволюционной постройки. Его слова приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.22 / Spiegel – «делегации ЕС пропали с радаров» — встреча Лаврова и Бербок на полях Генассамблеи ООН отменена

07.10.22 / Мнение: Опала тувинского фельдмаршала

05.06.22 / Мнение: Как было официально заявлено, мы собираемся ослабить Россию

07.08.22 / Поделить и радоваться? – Личное мнение

12.09.22 / Немцев встревожили планы Швейцарии по созданию ядерного могильника у них на границе

27.02.22 / Там ждет мама!

09.02.22 / На Марсе обнаружили загадочную «инопланетную структуру»

27.07.21 / Когда на Олимпийских играх в Токио побеждает россиянин где-то на небесах улыбается Петр Ильич Чайковский

19.06.22 / В Мурино появится независимая от Санкт-Петербурга система метрополитена

06.08.21 / Под дождем: Киану Ривз был замечен в Берлине в перерыве между съемками фильма “Джон Уик 4”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика