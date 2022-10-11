«Мы полагали, что Крымский мост защищен надежно»

Что происходит в Керчи и на паромной переправе после взрыва на мосту

Детонация на Крымском мосту утром 8 октября стала для многих неожиданностью, несмотря на то, что украинские власти неоднократно заявляли, что мост — одна из приоритетных военных целей. Уже менее чем через час после взрыва крымские паблики наполнились сообщениями об очередях в магазинах и на автозаправках. Власти заявили, что часть пассажиропотока на полуостров и с него будет осуществляться по паромной переправе.

Дорога к мосту

По дороге в Керчь вечером 8 октября вижу отстойники, где порядка сотни легковых автомобилей ждут своей очереди, чтобы продолжить путь в сторону Крымского моста. Таких отстойников вблизи города не менее трех. Общественный транспорт беспрепятственно едет по соседней полосе.

К утру 9 октября все легковые автомобили стоят в одной длинной пробке, растянувшейся почти на 6,5 км. В среднем люди проводят в ней от шести до 12 часов. Кто-то прогуливается по обочине. Здесь можно встретить людей разных возрастов, в том числе мам с детьми в колясках. Иногда, при удачном стечении обстоятельств, автомобилям с детьми до трех лет, беременными и людьми с инвалидностью удается проехать без очереди. Для этого нужно двигаться по встречной пустующей полосе после согласования с сотрудником ГИБДД.

Светлана из Башкирии рассказывает, что ждет своей очереди на выезд с полуострова уже шесть часов. У автомобилистов нет возможности сходить в туалет и получить какое-то питание, хотя о таких услугах сообщают на федеральных каналах. Оказывается,

волонтеры, палатки и питание — для тех, кто въезжает в Крым, а для уезжающих — нет. По мнению Светланы, туристам стоит отказываться от поездок на полуостров: «Страшно становится жить, страшно», — вздыхает она.

Настроения в пробке разные. Становлюсь свидетелем того, как мать истерично кричит на дочь лет двенадцати: требует, чтобы та поскорее села в автомобиль — до поста ГИБДД всего ничего, пару сотен метров. Мимо нас проезжает мини-вэн с открытой дверью, где уютно расположились пятеро мужчин лет сорока и женщина. В салоне накрыт стол. В пробке они стоят порядка семи часов. Ехать или нет на полуостров другим? Ответить единогласно не могут. По мнению дамы, беда лишь только в пробке, мужчины же полагают, что стоит понаблюдать, как дальше будет. Но весь мини-вэн надеется, что «какой-то военный ответ после взрыва на мосту непременно последует».

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