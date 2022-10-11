Меган Маркл раскритиковала Голливуд и рассказала о своем опыте психотерапии в новом выпуске подкаста

В эфире последнего выпуска своего подкаста Меган Маркл Archetypes в Spotify, который вышел сегодня, герцогиня Сассекская впервые рассказала о том, кто подтолкнул ее обратиться за помощью к психотерапевту, а также осудила укоренившиеся в Голливуде стереотипы об “истеричности” женщин, которые частенько высмеиваются в массовой культуре.

Поднимите руку, если вас когда-нибудь называли сумасшедшими, истеричными, или как насчет чокнутых? – обратилась она к слушателям. – Если бы мы все были в одной комнате и могли видеть друг друга, я думаю, это было бы довольно легко увидеть. У скольких из нас подняты руки? Например, у меня. И это неудивительно, если учесть, насколько распространены в нашей культуре ярлыки.

В подкрепление своей позиции Меган привела в пример несколько цитат из популярных ситкомов “Как я встретил вашу маму” и “Клиника”, а также слова философа-консерватора Джордана Питерсона.

Если она такая чокнутая, значит должна быть очень горячей, – говорит персонаж Нила Патрика Харриса Барни из “Как я встретил вашу маму”.

Не думаю, что мужчины способны контролировать этих сумасшедших женщин, – считает философ Питерсон.

Меган подчеркнула, что стигматизация, окружающая вопросы психического здоровья, создает “эффект замалчивания проблемы”, что особенно опасно для тех, кто нестабилен ментально.

Называя кого-то сумасшедшим или истеричным, мы полностью игнорируем их опыт и сводим к минимуму то, что они чувствуют. Я очень негативно отношусь к этому слову, к этому ярлыку, к тому, что им так небрежно разбрасываются, и к тому ущербу, который оно наносит прогнившему обществу и конкретно женщинам по всему миру.

Герцогиня призналась, что ей самой обратиться за психологической помощью посоветовал супруг, принц Гарри. Отметим, что годом ранее в интервью Опре Уинфри Меган уже рассказывала о своей депрессии и прочих ментальных проблемах.

В новом выпуске Archetypes Меган беседовала с актрисами Дипикой Падуконе, Дженни Слейт и Констанс Ву. К ним также присоединились комик Апарна Нанчерла и бывший главный хирург Калифорнии, доктор Надин Берк-Харрис.