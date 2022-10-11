 

Так это цель такая! – Личное мнение

11.10.2022, 16:05, Разное
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Если кто-то сходу назовёт хотя бы два фильма, где снималась Любовь Толкалина, то он смело может взять с полки пирожок с повидлом.

Не смогли? Ну и не надо! Зато Любка любит снимать с себя всё и фотографироваться.


Фото: Соцсети

В запрещённой и экстремистской социальной сети 44-летняя женщина залезла в ванну на Мальдивах.

Вообще, очень интересно: любит Любка попозировать голышом. Если где и нарываешься на новость о ней, то обязательно это связано с тем, что она опять где-то сфотографировалась.

«Несколько лет назад Толкалина объявила, что мечтает искупаться нагишом во всех реках России. Свою мечту Любовь планомерно претворяет в жизнь. Пока ей не удалось покорить и половины российских рек, но останавливаться на достигнутом актриса не собирается», — объясняет Комсомольская правда.

Так вот оно, в чём дело! У человека просто есть цель — окунуться нагишом во все реки.

Цель далека, но реальна. Много рек, но Любке всего 44 — успеет! Тем более, что половину рек женщина уже осчастливила. А там, глядишь, и до озёр дойдёт, и до прудов, и до морей с океанами.

А у вас есть какая-то глобальная цель в жизни?

Источник: Лена Миро


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