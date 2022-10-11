 

Мнение: Гречневая сверхдержава, урожайные перспективы и кто виноват в дефиците мяса

11.10.2022, 15:50, Разное
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1. Удивительно – ещё несколько лет назад в Сети всерьёз обсуждали дефицит гречки, народ массово закупался чуть ли не на годы вперёд. А сейчас Россия уверенно, с большим отрывом возглавляет рейтинг крупнейших производителей гречневой крупы в мире (ссылка).
 
Стоит ли запасаться гречкой в таких условиях? Странно, что в последнее время наши недруги перестали раскачивать эту популярную тему.

Гречка, кстати, по словам врачей, является самой полезной для здоровья кашей (ссылка). Хорошо, что россияне производят и кушают так много гречки.

2. Оптимистическая заметка о видах на урожай. С сельским хозяйством у нас хорошо обстоят дела далеко не только в Южном федеральном округе (ссылка):
 
Россия в этом году соберёт около 150 миллионов тонн зерна. Это по тонне на каждого россиянина, включая младенцев и нетерпимых к глютену. Голод нам точно не грозит.

Помню, как несколько лет назад даже 100 миллионов считалось очень крутым достижением. А тут 150…

Проехавшись по России от Владивостока до Новороссийска могу подтвердить – поля засеяны всюду. И в Бурятии, и в Западной Сибири, и на Урале, и тем более на Кубани.

При этом пустых земель ещё очень много. По мере изменения климата и оттаивания сибирских просторов, я уверен, посевные площади будут расти и к середине века можно будет увидеть урожаи по 300-400 миллионов тонн. Россия будет кормить половину мира. А вторая пусть не обижается

Действительно, население планеты продолжает расти, а значит и спрос на зерно и прочие сельхозпродукты будет всё больше. Это сделает рентабельным ввод всё новых и новых сельхозплощадей, даже в районах, которые ранее считались не самыми благоприятными для сельского хозяйства. При этом ещё далеко не исчерпан потенциал повышения урожайности в плодородных районах.

3. Выношу любопытную дискуссию из комментариев:

Андрей Исаев.: Один мой знакомый рассказывал мне как-то такую историю. «В советское время послали нас на уборку картошки в совхоз. Неподалеку была животноводческая ферма, и я зашел туда. Смотрю — стоят грязные тощие коровенки, мычат от голода, хотя сена на ферме полно. Я их пожалел, накидал им в кормушку сена. И тут ко мне подлетает пьяный заспанный скотник с воплями: “Ты, что делаешь, сволочь, они сейчас наедятся, навалят навозу, а мне что потом — его убирай?”. Не в этом ли ли одна из разгадок того парадокса, что скотины в колхозах было много, а мяса в магазинах мало?».
 
Л.: Разгадка была в том, что такие как ваш знакомый не хотели в деревне пахать за копейки, а линяли в город и воспитывали потомков, которые жрать хотели, а работать на земле — нет. Да ещё и хаяли деревенских за то, что деревенским приходилось за плодами своего труда в город ездить. Когда количество умных, слинявших в город, превысило критический уровень, есть стало нечего. А так-то да, в деревне все пьющие, а в городе нет. Пропили только страну москвичи, нажрались и Ельцина на руках на трон поставили.
 
Mehatronik: А теперь, надо полагать, в современной России обратно из города в деревню все ломанулись хлеб выращивать, и мы из импортёра зерна стали первым в мире его экспортёром?

Источник: Место для дискуссий


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