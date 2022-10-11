В Саранске открылся детский сад строгого режима «Тюремок»

Уникальный детский сад «Тюремок» открылся в Саранске. Особенность дошкольного учреждения состоит в том, что оно представляет собой заведение, напоминающее колонию строгого режима.

Детей одевают в полосатые костюмы, расселяют по камерам, кормят баландой и сажают в карцер за провинность. Все воспитатели имеют как минимум одну судимость.

По словам директора детсада Виктории Локоть, учреждение пользуется популярностью, невзирая на высокую стоимость услуг.

– Оплата у нас почасовая, но иногда родители отправляют ребёнка на неделю, иногда на месяц – так можно воспитывать особо непослушных особей. Один депутат привёл ребёнка, чтобы тот подготовился к реальной жизни. Приезжают не только из Саранска и Мордовии, но и из других регионов, – рассказала педагог.

По желанию родителей для детей могут организовать дополнительные услуги: занятия по тюремной фене и обычаям, курсы чифирье, также у воспитанников есть возможность нанести наколку.

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