Горох, желток, красный виноград: как поддержать здоровье глаз при помощи разнообразной еды

Зрительный аппарат – один из важных органов человеческого тела. К сожалению, большинство людей уделяет его здоровью мало внимания. Люди редко бывают на природе, много времени проводят перед экраном компьютера или смартфона, работают при плохом освещении по вечерам. Все это повышает риск развития патологий глаз. Какие вещества и продукты улучшают состояние органов зрения?

Витамин А

Его дефицит является одной из главных причин ухудшения функций зрительного аппарата. Вещество необходимо для нормальной работы глаз. Витамин А присутствует в продуктах животного происхождения (печени, яичном желтке, молочных изделиях). Подобные ему вещества (каротиноиды) имеются в растительной пище. Но они обеспечивают только 30% суточной дозы витамина.

Лютеин и зеаксантин

Эти вещества являются антиоксидантами. Они накапливаются в центральной части сетчатки глаза и обеспечивают защиту зрительного аппарата от вредного излучения.

Лютеин и зеаксантин входят в состав шпината, петрушки, кудрявой капусты, яичного желтка, зеленого горошка, кукурузы.

Источником вещества также являются фисташки и красный виноград.

Жирные кислоты омега-3

Вещества входят в состав тканей сетчатки глаза, играют важную роль в развитии мозга и зрительного аппарата эмбриона в период беременности.

Исследования показали, что употребление 500 мг омега-3 в сутки снижает риск развития опасных патологий органов зрения. Основным источником вещества является жирная рыба.

Гамма-линоленовая кислота

Вещество присутствует в рационе современных людей лишь в небольшом количестве. Его главным источником является масло примулы. Исследования показали, что употребление 300 мг вещества в сутки избавляет от сухости и чувствительности глаз за 6 месяцев.

Витамин С

Органы зрения нуждаются в большом количестве антиоксидантов. Витамин С необходим для поддержания здоровья глаз. И предотвращения опасных патологий, в том числе, тех, которые связаны с возрастными изменениями.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Витамин Е

Вещество также относится к категории антиоксидантов. Оно защищает ткани от окислительных процессов. В состав сетчатки глаза входит большое количество жирных кислот. Достаточное употребление витамина Е способствует сохранению здоровья зрительного аппарата. Источником вещества является миндаль, семена и масло подсолнечника.

Цинк

Вещество входит в состав тканей глазного аппарата. Оно принимает участие в процессе формирования и распределения пигментов в сетчатке. Нехватка цинка снижает остроту зрения в темное время суток. Прием пищевых добавок, содержащих это вещество, уменьшает вероятность появления дегенеративных заболеваний глаз у людей преклонного возраста.

Соблюдение принципов здорового образа жизни может предотвратить развитие многих опасных патологий, в том числе заболеваний глазного аппарата.

Здоровое, полноценное и сбалансированное питание необходимо для поддержания остроты зрения. Людям, имеющим повышенный риск развития патологий глазного аппарата, особенно важно включить в повседневный рацион продукты, богатые веществами, улучшающими функции органов зрения.