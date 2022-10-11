Красивые глаза: набравшаяся смелости 44-летняя Гурцкая впервые предстала без очков

Модный фотограф Хвича Кварацхелия уговорил землячку поменять привычный образ и предстать перед публикой без очков. Певица согласилась примерить не сразу. Ведь очки стали ее фирменной приметой, частью сценического образа. Но получилось в итоге здорово!

“Мне хотелось показать ее иной, раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел, – пояснил фотохудожник. – Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент”.

Действительно, Диана не только сняла очки, но и согласилась на дерзкий макияж, который подчеркнул красоту ее глаз. Кожанки, цепи, необычные прически – все это, конечно, привлекает внимание. Но акцент, конечно, же на глаза. И пусть на фотографиях они закрыты, все равно выглядят с мейком очень красиво.

Ранее в интервью “Дни.ру” певица рассказала, что День знаний для нее связан с отъездом из дома. “31 августа я всегда уезжала от родителей, – пояснила Диана – Я родилась в Абхазии, а в специальную школу-интернат для незрячих детей поступила в Тбилиси, что в 500 километрах от дома. И для моих мамы и папы это было непросто. Но они сделали все, чтобы я при помощи образования могла осуществить свою мечту и стать певицей”.