“Перепугался, что это зеки”: Пригожин с иронией отреагировал на санкции Новой Зеландии

Предприниматель воспринял новость иронично. Он сообщил о том, что не смог понять, кто это. Сначала ему показалось, что “это зеки санкции ввели”. Однако при ближайшем рассмотрении он понял, что это «обиженный» из другой страны.

“Я сначала не разобрался, когда увидел мужика с татухой на губе. Перепугался, что это зеки санкции ввели, а потом понял, что с такой татухой нормальных быть не может. Только петухи. Слава богу, Вы меня успокоили. Этот обиженный из Новой Зеландии”, – заявил Пригожин.

Напомним, ранее министр внешнеполитической службы Новой Зеландии Нанаи Махуна сделала заявление. Она сообщила, что санкциям подверглись 24 должностных лица из России и еще 51 гражданин страны. Среди них, по сообщениям СМИ, оказались дети самого Евгения Пригожина.