Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили полгода брака и поделились новыми фото со свадьбы

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на полпути к своей первой годовщине. Накануне они отпраздновали 6 месяцев со дня роскошной свадьбы в поместье Монсоррель, Памл-Бич. По этому случаю супруги, которые не скрывают своих чувств в сети, нежно поздравили друг друга, в очередной раз признавшись в любви, и опубликовали ранее неизвестные снимки с церемонии.

6 месяцев с моим лучшим другом. Я не выбрал бы никого другого, чтобы провести с ним остаток жизни. Люблю тебя навеки, – написал 23-летний Бруклин. – Ты абсолютная любовь всей моей жизни.

Я так сильно люблю тебя, детка! – ответила Никола в комментариях.

На новых фото Пельтц запечатлена, в том числе, у алтаря в роскошном подвенечном платье от Valentino Couture. Кстати, по слухам, именно в связи со свадебным нарядом между Николой и свекровью Викторией Бекхэм разгорелся нашумевший в прессе конфликт.

6 месяцев в качестве твоей жены и с тобой навсегда. Я так сильно люблю тебя, – 27-летняя Никола тоже опубликовала трогательный пост.

Не смог бы прожить жизнь без тебя, ты делаешь меня лучше каждый день, – прокомментировал Бруклин.

Напомним, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм познакомился со своей возлюбленной – дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца Николой – в 2019 году. Пара обнародовала отношения год спустя, и тогда же стало известно о помолвке. Среди многочисленных гостей свадьбы, которая состоялась в апреле 2022-го, присутствовали вся чета Бекхэмов, звезда “Отчаянных домохозяек” Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, бывшая “перчинка” Мел Би и телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи.