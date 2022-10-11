 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили полгода брака и поделились новыми фото со свадьбы

11.10.2022, 14:50, Разное
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на полпути к своей первой годовщине. Накануне они отпраздновали 6 месяцев со дня роскошной свадьбы в поместье Монсоррель, Памл-Бич. По этому случаю супруги, которые не скрывают своих чувств в сети, нежно поздравили друг друга, в очередной раз признавшись в любви, и опубликовали ранее неизвестные снимки с церемонии.   

6 месяцев с моим лучшим другом. Я не выбрал бы никого другого, чтобы провести с ним остаток жизни. Люблю тебя навеки, – написал 23-летний Бруклин. – Ты абсолютная любовь всей моей жизни. 

Я так сильно люблю тебя, детка! – ответила Никола в комментариях. 

На новых фото Пельтц запечатлена, в том числе, у алтаря в роскошном подвенечном платье от Valentino Couture. Кстати, по слухам, именно в связи со свадебным нарядом между Николой и свекровью Викторией Бекхэм разгорелся нашумевший в прессе конфликт. 

6 месяцев в качестве твоей жены и с тобой навсегда. Я так сильно люблю тебя, – 27-летняя Никола тоже опубликовала трогательный пост. 

Не смог бы прожить жизнь без тебя, ты делаешь меня лучше каждый день, – прокомментировал Бруклин. 

Напомним, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм познакомился со своей возлюбленной – дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца Николой – в 2019 году. Пара обнародовала отношения год спустя, и тогда же стало известно о помолвке. Среди многочисленных гостей свадьбы, которая состоялась в апреле 2022-го, присутствовали вся чета Бекхэмов, звезда “Отчаянных домохозяек” Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, бывшая “перчинка” Мел Би и телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи.


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