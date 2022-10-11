Spiegel – Генпрокуратура Германии начала расследование взрывов на «Северных потоках»

Генеральная прокуратура Германии сказала о начале расследования по подозрению в преднамеренной организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в антиконституционном саботаже, пишет Der Spiegel. Ранее специальный корабль бундесвера с сотрудниками федеральной полиции Германии и водолазами на борту направился к местам преступления для сбора доказательств с помощью подводного дрона.



AP

По информации Der Spiegel, Генеральная прокуратура Германии начала предварительное расследование по факту нападения на три нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. С понедельника правоохранители проводят расследование по подозрению в преднамеренной организации взрывов, а также в антиконституционном саботаже, пишет Der Spiegel.

Представитель Генеральной прокуратуры подтвердил факт начала расследования.

Как считает издание, это решение «открывает путь» следователям федеральной полиции Германии и Федерального ведомства уголовной полиции для получения доказательств по этому «неординарному» делу и для присоединения к международной следственной группе. Ещё в пятницу специальный корабль бундесвера с сотрудниками федеральной полиции и водолазами на борту направился к местам преступления для сбора доказательств с помощью подводного дрона Sea Cat.

В Генеральной прокуратуре ФРГ заявили, что в настоящее время имеется достаточно фактических признаков того, что газопроводы были преднамеренно повреждены посредством нескольких взрывов. Это «серьёзная атака» на энергоснабжение Германии, которая могла нанести ущерб внешней и внутренней безопасности страны, что придаёт делу особую важность при проведении следственных действий.

В конце сентября на трёх нитках газопроводов были обнаружены крупные утечки. Вскоре после этого выяснилось, что повреждения труб, проложенных на глубине около 70 м, имеют беспрецедентный характер. Из-за сложности организации подобной диверсии западные спецслужбы предполагают, что её мог осуществить только государственный исполнитель, передаёт Der Spiegel.