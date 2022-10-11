В Амазонии нашли гигантское дерево высотой с 25-этажное здание

Ученые нашли в Амазонии самое высокое дерево. Его впервые заметили с воздуха три года назад. Но только недавно экспедиция смогла до него дойти. Речь идет о дереве вида Dinizia excelsa, растущего в тропических джунглях.

Дерево находится на севере Бразилии. Его высота достигает 88,5 метра, что эквивалентно высоте 25-этажного здания. А ширина ствола составляет 9,9 метра. Возраст пока определить трудно, по предварительным оценкам, он может составлять от 400 до 600 лет.

Добраться до гиганта удалось не сразу. Только лишь пятая по счету экспедиция смогла пробраться сквозь густые джунгли и провести все необходимые измерения и обследования. Поясняется, что дерево растет в районе долины Яри, путь туда от ближайшего города составляет порядка 250 километров.