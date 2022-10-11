Скандалы: Киев бежит из-под обстрелов

Граждане опустошают магазины и массово покидают город

В Киеве началась вторая волна массовых отъездов. Очевидцы сообщают, что Центральный вокзал забит тысячами людей, штурмующих поезда западного направления. Окраины забиты авто, пытающимися в авральном порядке покинуть столицу. В последние часы большие заторы образовались возле АЗС. — Страшно, конечно, неясно, когда и куда прилетит, сирена с 7-ми утра все время воет, жутко, — делится в соцсетях студентка Светлана, пытающаяся выехать на машине в центр страны, во Львов. — Но оставаться, наверное, еще хуже. Понятно, что дальше здесь может быть сложнее.

Светлана рассказывает, что на вокзале люди с чемоданами, сумками, детьми и переносками наперевес практически берут на абордаж поезда. Пока, по ее словам, вроде бы, поезда идут по расписанию. Билеты спрашивают, но часто впускают людей и без них: задействованы все полки, резервные и откидные сиденья. Ходят и электрички, которыми тоже пытаются эвакуироваться киевляне. Новостные агенства сообщают, что недавно был взрыв возле вокзала, взрывной волной выбило окна.

Больше всего ажиотажа вокруг поездов до Львова. «Там большой транспортный хаб и польская граница рядом», — поясняет популярный в Украине ресурс по эвакуации в ЕС. И, как язык вел до Киева, когда-то почти все маршруты из Киева в Европу ведут через Польшу. По-прежнему в приоритете у беженцев Германия.

— Мы, наверное, другой маршрут попробуем, не через Львов, — поделился с «МК» 59-летний киевлянин Борис. — У нас работает мобильная связь, билеты можно забронировать, все работает. Я не хочу уезжать, но говорят, что будет еще хуже. Во Львов, наверное, не поедем. У нас знакомые попали там в такой затор на 5 дней, поезда стояли, еле живыми вырвались. Поэтому мы заранее решили ехать или через Ужгород — оттуда в Словению, в Австрию можно попасть, или через Закарпатье: станция Солотвино, а потом на Кошицы, дальше Румыния, Венгрия… Честно говоря, сейчас все равно куда. Добраться бы, а там разберемся. Слышали, что в ЕС для нас поезда сейчас бесплатные.

По словам Бориса, как таковой паники в Киеве нет. Места разрушений патрулирует полиция, завалы расчищаются, пожарные на вызовы выезжают. Работают магазины, банки, частично ходит наземный транспорт. Но при этом горожане готовятся к худшему.

— Да много чего говорят, — пишет киевский блогер Артем. — Люди боятся, конечно. Что будут еще прилеты по инфраструктуре, ТЭЦ, вышки мобильной связи, мосты… Если мост Патона (соединяет в Киеве Правый и Левый берег Днепра — авт.) рванет, город парализует. Еще есть информация, что летят 47 ракет и 20 дронов-камикадзе с Каспия и Белоруссии. В общем, на работу сегодня почти никто не вышел. Сады, школы закрыты, военное положение. Но магазины и некоторые кафе работают. Паники какой-то нет, даже того ажиотажа, как в феврале. Никто не скупает хлеб тележками, не снимает бегом наличку. Все спокойнее, привыкли уже за 7 месяцев. У меня соседи ремонт в квартире начали. Но сегодня все в основном в укрытиях. Тревожные рюкзаки схватили, побежали. Или даже дома сидят. Нет паники у нас.

Еще очевидцы сообщают, что некоторые в Киеве не только снимают «хлопки» их их последствия на улицах, но даже «селфятся» со вспышками возле окон. По-своему борются киевляне и с энергетическим кризисом. Ноу-хау из-под обстрелов — «греющие свечи»: жестянки из-под консервов, в которые плотно уложены рулоны картона, прослоенные воском или парафином.

Станислава Одоевцева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”