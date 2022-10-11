Платок вместо банданы и «платье прерий»: как создать уникальный образ, добавив винтажные нотки

Мода циклична, поэтому в тренды возвращается винтаж. Эксперты связывают популярность этого стиля с распространением культуры бережливости и осознанного потребления. Как создать уникальный образ, обыграв винтажные вещи, читайте в этой статье.

Винтаж – дело тонкое

Добавить винтажный стиль можно легким движением руки, завязав шарф вместо банданы. Чтобы усилить впечатление, комбинируйте тренч и рубашку, завершив образ яркой вязаной сумочкой и сабо.

Основой винтажного стиля в гардеробе может стать “платье прерий”. Этот тренд пришел к нам с американского Юга – образ женственной, но дерзкой девушки вдохновил дизайнеров на создание подобной одежды, с небольшим уклоном в стиль бохо или викторианский. “Платье прерий” – длинное платье с рукавами, часто в цветочек или украшенное кружевами и оборками. В зависимости от ситуации оно может выглядеть по-разному: бархатные ткани для зимы, пайетки для вечеринки.

Если вы не готовы к экспериментам, то обыграйте его вязаной сумкой и туфлями фасона “Мэри Джейн”.

Женственный образ создаст также платье с цветочным принтом. Дополните его сумкой-слингом и шляпкой.

Ностальгию по 90-м можно выразить, надев вязаный жилет с широкими джинсами и лодочками.

Если хочется разбавить официальный образ, то добавьте к нему вельветовый блейзер. Комбинируйте его с клетчатой юбкой, шейным платком и яркими туфлями. Винтажный стиль помогает выделяться из толпы уникальными вещами, оставаясь в тренде. Такая концепция позволяет оставаться бережливым к природе и развивать культуру потребления.