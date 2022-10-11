Сгинь, нечистая сила! 3 способа подружиться с домовым

Иногда кажется,

будто все в доме настроено против хозяина: двери сами открываются, появляются

странные звуки и шорохи, а поведение домашних животных вдруг становится

совершенно другим. Другие же замечают как растения вдруг начинают вянуть, а вещи пропадают с привычных мест. Не остается ничего другого, кроме как поверить в проказы маленького

домового.

Верить в

хранителя дома или нет — дело каждого. Но если захочется подружиться с

загадочным существом, есть несколько универсальных советов.

Прежде всего, наведите

порядок. Разберите завалы вещей и отдайте ненужное. Освободите пространство от пыли

и грязи, проветрите комнаты, проведите влажную уборку. Домовой это оценит.

Затем подумайте,

нет ли в вашем доме избытка негативной энергии. Перестаньте ссориться, злиться,

а лучше и вовсе — повесьте над входной дверью какой-нибудь оберег. Так домовому

будет спокойнее.

В-третьих,

угостите домового. С меню думать не придется, подойдут конфеты, булочки,

печенья или даже хлеб. Пусть в доме всегда окажется “вкусняшка к чаю”.

Эти советы

помогут хозяевам почувствовать себя уютнее и спокойнее, а домовой перестанет доставлять

хлопоты жильцам.