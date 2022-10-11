 

Сгинь, нечистая сила! 3 способа подружиться с домовым

11.10.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иногда кажется,
будто все в доме настроено против хозяина: двери сами открываются, появляются
странные звуки и шорохи, а поведение домашних животных вдруг становится
совершенно другим. Другие же замечают как растения вдруг начинают вянуть, а вещи пропадают с привычных мест. Не остается ничего другого, кроме как поверить в проказы маленького
домового.

Верить в
хранителя дома или нет — дело каждого. Но если захочется подружиться с
загадочным существом, есть несколько универсальных советов.

  • Прежде всего, наведите
    порядок. Разберите завалы вещей и отдайте ненужное. Освободите пространство от пыли
    и грязи, проветрите комнаты, проведите влажную уборку. Домовой это оценит.
  • Затем подумайте,
    нет ли в вашем доме избытка негативной энергии. Перестаньте ссориться, злиться,
    а лучше и вовсе — повесьте над входной дверью какой-нибудь оберег. Так домовому
    будет спокойнее.
  • В-третьих,
    угостите домового. С меню думать не придется, подойдут конфеты, булочки,
    печенья или даже хлеб. Пусть в доме всегда окажется “вкусняшка к чаю”.

Эти советы
помогут хозяевам почувствовать себя уютнее и спокойнее, а домовой перестанет доставлять
хлопоты жильцам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.21 / Лавандовый станет самым модным цветом начала осени: что, как и с чем носить (советы стилиста)

20.07.22 / Ручная стирка с уксусом и содой: что любят купальники

26.09.22 / Квартир без отделки стало больше на 62%

30.11.21 / Пульмонолог объяснила, как определить поражение легких при COVID-19 без высокой температуры

10.07.22 / Северная Осетия работает над проектом по изменению маршрутов передвижения для людей с ограниченными возможностями

20.08.21 / Обувь, которая должна быть у каждой женщины: трендовые кроссовки осени

18.02.22 / Люди массово скупают квартиры в Москве

18.05.21 / Скандалы: Предпочитает валюту, надежность и госбанки

10.12.21 / Путин: мигранты должны приезжать в Россию со знанием ее законов и русского языка

01.11.20 / Внук Молотова задержан на протестной акции в Кракове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика