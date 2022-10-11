 

Не хотел признавать внебрачного сына и оставил семью ради любовницы: как живет актер Жигалов

11.10.2022, 13:40, Разное
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Сегодня Михаил Жигалов – востребованный артист и счастливый семьянин. Однако в работе и личной жизни ему повезло далеко не сразу. Прежде чем стать знаменитым актером, он бросил успешную карьеру в науке и буквально начал жизнь с чистого листа. А настоящую любовь Михаилу Васильевичу посчастливилось встретить лишь после 45 лет.

В детстве и юности будущий артист не мог даже мечтать о творческой карьере. Его отец работал в органах госбезопасности и был убежден, что мужчина должен иметь серьезную профессию. Прислушавшись к родителю, Жигалов получил образование в институте химического машиностроения, а затем начал трудиться в НИИ.

Карьера Михаила Васильевича складывалась удачно. Однако в конце 60-х он внезапно бросил работу и поступил в театральную студию. К счастью, Жигалову не пришлось сожалеть о своем решении. Уже в 1972 году он дебютировал на экранах, сыграв фильме “Самый последний день”. А через несколько лет, с выходом картины “Петровка, 38”, к актеру пришла первая популярность.

Казалось, с началом актерской карьеры личная жизнь звезды должна была заиграть новыми красками. Однако все случилось с точностью до наоборот. Первая супруга, которую артист встретил еще в студенчестве, не поддержала его увлечение творчеством, и вскоре брак распался.

Второй женой актера стала коллега по цеху Ирина Маликова. В 1980-м у пары родился сын Василий. Супруги вместе воспитывали наследника, но не смогли сохранить пылких чувств и с годами охладели друг к другу. Несмотря на это, долгое время Жигалов не планировал разводиться и уходить из семьи. Однако судьба распорядилась иначе.

Все изменилось в конце 80-х, когда в жизни артиста появилась новая любовь. Татьяна работала врачом в больнице, где Михаил Васильевич проходил лечение. Вскоре между ними возникли чувства. Актер оставил семью ради любовницы, но не спешил жениться. Влюбленные узаконили свои отношения лишь в 2002-м, когда их общей наследнице Анне уже исполнилось 11 лет.

Помимо сына от второго брака и дочери от третьего, у звезды есть внебрачный наследник Аркадий. Мальчик появился на свет в 1983 году, когда артист был женат на Ирине Маликовой. Михаил Васильевич признавался, что поначалу не хотел признавать отпрыска, предполагая, что мать ребенка выйдет замуж и даст малышу фамилию другого мужчины. Однако теперь актер утверждает, что Аркадий ничем не отличается от остальных его детей.

Сейчас, в свои 80 лет, Михаил Жигалов продолжает сниматься в кино и играть на сцене. Кроме того, звезда тщательно следит за своим здоровьем. А в личной жизни артист считает себя очень счастливым человеком. Они с женой по-прежнему живут душа в душу.


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