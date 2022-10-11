«АВТОВАЗ» попросил правительство национализировать также и некоторые японские активы Nissan

Правление АО «АВТОВАЗ» и главный инженер завода обратились к Правительству Российской Федерации с просьбой национализировать не только российские активы Nissan, но и некоторые японские заводы компании.

Автопроизводитель рассчитывает, что после принятия такого решения нужное оборудование можно будет доставить в Россию самолётами.

На заводе указали, что главным образом заинтересованы в современном металлообрабатывающем комплексе, расположенном в производственном здании №24 завода Nissan в Йокогаме. Сотрудники ВАЗ наносили туда визит в 2016 году и остались впечатлены. Если национализировать этот актив и перевезти его в Тольятти, производство «Лад» улучшится и в качественном, и в количественном исчислениях.

Помимо этого, завод также заинтересован в сварочных линиях, литьевых машинах и оборудованию, позволяющему окрашивать пластик. Полный перечень из 62 единиц производственной техники был передан властям вместе с письмом, в котором обосновывается необходимость дальнейшей экспроприации японского оборудования.

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