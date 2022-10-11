 

Партия «Новые люди» предложила устроить амнистию для осужденных по некоторым экономическим преступлениям

11.10.2022, 13:31, Новости дня
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Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение проект постановления об амнистии в отношении некоторых категорий граждан, совершивших преступления в сфере экономики.

Авторами инициативы стали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В частности, «Новые люди» предлагают освободить граждан, которые впервые были приговорены к лишению свободы по указанным статьям. В тексте документа уточнятся, что амнистии подлежат те, что были впервые и условно осуждены по экономическим составам преступлений, или те, у кого до вступления постановления в силу неисполненная часть наказания была смягчена.

Согласно тексту внесенного документа, под амнистию должны попасть все части ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Демин, комментируя предложение, отметил, что «опорой для долгосрочного развития РФ должны стать предпринимательские свободы». Он выразил уверенность в том, что подобная амнистия «благоприятно повлияет на деловой и инвестиционный климат в стране». Глава комитета по малому и среднему предпринимательству обратил внимание на то, что в условиях санкций «мы должны облегчить условия ведения бизнеса в России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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