 

СК Белоруссии завел дело против создателей и участников батальона белорусских наемников на Украине

11.10.2022, 13:31, Новости дня
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Уголовное дело возбуждено против создателей и участников белорусского «экстремистского батальона», который воюет на Украине, а также радикальных ячеек на территории Белоруссии, сообщил Следственный комитет республики.

Дело против руководителей и уже установленных участников батальона возбуждено по статье «создание экстремистского формирования либо участие в нем», передает РИА «Новости».

В СК республики уточнили, что группа белорусов, находясь на территории Украины, Польши и Литвы, «вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировались и создали экстремистское формирование «Полк имени Кастуся Калиновского» с отдельными структурными подразделениями».

В ведомстве указали, что наемники консолидировали наиболее ярых представителей «радикального мира», а также тех, кто скрывается от уголовного преследования.

Отмечается, что формирования были созданы для оказания вооруженного сопротивления при проведении СВО в Украине и последующего вооруженного захвата власти в Белоруссии.

Также сообщается, что наемники организовали сеть Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими формированиями.

Кроме того, дела возбуждены в отношении активных участников радикальных ячеек на территории республики, которые намеревались присоединиться к батальону.

В конце сентября МВД Белоруссии признало экстремистским формированием соцсети полка имени Кастуся Калиновского (новое название батальона), в составе которого ряд выходцев из Белоруссии с марта 2022 года действуют на стороне украинских военных. В конце марта в МВД сообщали, что правоохранителям известно о 50 участниках белорусского добровольческого батальона на Украине, действующего против России, возбуждено уголовное дело за соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства. Позже гостелеканал ОНТ сообщил, что силовикам известны личности 75 граждан Белоруссии, воюющих на Украине.

В октябре председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что произошел раскол так называемого полка Калиновского, в результате в Украине действуют несколько вооруженных формирований из выходцев из Белоруссии. Он отметил, что ранее воюющие на стороне украинских сил белорусы понесли существенные потери из-за попадания под российский обстрел, началось повальное дезертирство из их рядов и «реально на поле боя участвуют человек 10–20, остальные медийные фигуры, которые собирают деньги».

Ранее первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что республика повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Украине вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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