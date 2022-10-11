Посол Украины в Британии Вадим Пристайко сказал, когда станет известно об инициаторах теракта на Крымском мосту

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя вопрос о причастности Украины к теракту на Крымском мосту, заявил, что это станет известно позднее. Однако он напомнил, что в Киеве изначально говорили, что попробуют разрушить мост.

Посол отметил, что Украина с самого начала говорила, что попытается уничтожить мост, как только будет такая возможность, передает РИА «Новости».

8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода. По словам президента Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.

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