 

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко сказал, когда станет известно об инициаторах теракта на Крымском мосту

11.10.2022, 13:30, Новости дня
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Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя вопрос о причастности Украины к теракту на Крымском мосту, заявил, что это станет известно позднее. Однако он напомнил, что в Киеве изначально говорили, что попробуют разрушить мост.

Посол отметил, что Украина с самого начала говорила, что попытается уничтожить мост, как только будет такая возможность, передает РИА «Новости».

8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода. По словам президента Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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