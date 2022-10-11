Брэд Питт открывает студию звукозаписи на фоне разбирательств с Анджелиной Джоли

Похоже, 58-летний Брэд Питт расширяет арсенал своих талантов. Сначала он дебютировал как скульптор, дизайнер одежды и запустил свою линейку уходовой косметики, а теперь занялся ремонтом исторической студии звукозаписи Miraval Studios, расположенной на территории французской винодельни, которую он делил с бывшей женой Анджелиной Джоли до того, как та продала свою долю этим летом.

Последний раз студия открывалась 20 лет назад — басист Red Hot Chili Peppers Фли использовал это помещение для отдыха перед мировым турне группы, а режиссер Дэвид Финчер смонтировал там один из своих фильмов. Собственно, о грандиозном запуске актер и рассказал в интервью, которое вышло в октябрьском номере журнала Billboard.

Я бы хотел, чтобы здесь была своего рода политика открытых дверей, – подчеркнул актер.

Партнером Питта по проекту стал 31-летний французский саунд-продюсер и лауреат премии “Эмми” 2015 года Дамьен Кинтар, снявшийся с ним на обложку издания. Он работал с такими музыкантами и композиторами как Брайан Ино, Теодор Курентзис и Arca. Отметим, что о намерениях восстановить звукозаписывающую студию Питт говорил еще в прошлом году.

Напомним, что в начале месяца Анджелина Джоли выдвинула очередной иск о домашнем насилии против бывшего супруга. До этого в апреле актриса подала в суд на ФБР за отказ в возбуждении уголовного дела против Питта вследствие инцидента в частном самолете в 2016 году.