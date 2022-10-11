Ансамбль в стиле преппи или плащ с эффектом кожи: осенние «непромокаемые» образы

С наступлением осени дождливых дней становится все больше. Как бы нам ни хотелось остаться дома, с пледом и халатом, ежедневные обязанности заставляют выходить из дома, а значит, важно подобрать предметы туалета, в которых можно выглядеть стильно и не испытывать дискомфорт.

Яркие цвета осени

Не отказывайтесь от цвета в эти осенние дни. Вы будете отлично выглядеть и задавать настроение. Кроме того, если температура немного понизится, достаточно будет накинуть плащ.

Если ваш выбор – юбка

С наступлением осени все больше модниц выбирает брюки, но полностью отказываться от юбок не стоит. Достаточно выбрать правильную композицию, чтобы вам было комфортно. Модницы любят блеснуть нарядами с короткой юбкой, которые смотрятся особенно эффектно в паре с высокими сапогами, прозрачными чулками и длинным плащом.

Тотальная магия кожи

Осенние, непромокаемые коллекции невозможно представить без кожаных изделий. Кожа, нейлон, латекс в равной степени любимы модницами. Их используют в качестве основного или вспомогательного материала для создания стильного образа. Альтернатива, столь же крутая, сколь и элегантная, — выбрать кожаные брюки и куртку.

Немного летних оттенков

Научно доказано, что плохая погода негативно влияет на наше настроение, поэтому неудивительно, что эксперты в области моды лучше всех умеют правильно добавлять яркие узоры и цвета в любой образ. Сделайте ставку на простые, но уютные предметы одежды: тканевое пальто яркого оттенка, оригинальные брюки и, конечно, стильный зонт.

Если ваш приоритет – комфорт

Хотя трикотаж не защищает от дождя, он настолько теплый и удобный, что его можно использовать осенью. Конечно, в сочетании с другими удобными вещами, которые созданы для защиты от сырости. Избегайте низких кроссовок и сочетайте обувь с теплыми легинсами. Они идеально подходят для занятий в тренажерном зале и на прогулке. Вы будете выглядеть на все 100%.

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Обувь на платформе

Как бы мы ни любили мокасины и балетки, с наступлением осени приходится менять приоритеты. Сейчас важнее всего, чтобы ноги оставались сухими, поэтому обувь на массивной, толстой подошве становится настоящим хитом сезона.

Мода на дождливую погоду

Если бы мы составили список модных предметов первой необходимости для дождливых дней, этот образ от Александры Перейры точно вобрал бы в себя все. Непромокаемый тренч из искусственного меха, легинсы, водолазка, высокие сапоги на толстой подошве и шляпа. Все детали сочетаются друг с другом и составляют идеальный вариант, чтобы избежать контакта с сыростью.

Техника многослойности

Дизайнеры говорят, что и осенью вы можете носить любую одежду из своего гардероба, если примените эту технику.

Платье, жилет, жакет, легкое пальто – нет никаких заповедей в искусстве многослойности, которое состоит в использовании нескольких слоев одежды. Отчасти, чтобы защитить вас от холода и дождя. Отчасти, просто чтобы показать все любимые предметы одежды в одном образе.