Со шнуровкой, на платформе и даже вязаные: самые модные угги осени-зимы и способы их стилизации

С наступлением холодов самое время отправиться на поиски теплой удобной обуви. В этом сезон внимание дизайнеров будет приковано к уггам. О том, какие сапоги выбрать в 2022 году рассказали эксперты из мира моды.

Короткие (низкие) угги

Низкими уггами называют те модели, которые доходят только до щиколотки (или немного закрывают ее). По мнению многих стилистов, такие сапоги в 2022 году непременно должны быть в гардеробе каждой модницы.

Их смело можно сочетать как с облегающими, так и с широкими брюками. Интересные образы получаются с платьями спортивного стиля.

Тем, кто предпочитает лаконичность и универсальность, стоит присмотреться к черным, серым или коричневым низким сапогам. Такая обувь органично впишется в любой аутфит. Однако на пике моды оказались цветные модели (синие, горчичные, приглушенно-красные).

Декоративные элементы также подчеркнут индивидуальность. Приветствуются ленты, стразы, кусочки меха, бахрома.

Спортивные

Среди дизайнеров, представивших модные модели угг, оказались и такие бренды как Adidas и Nike. Их варианты сапог получились оригинальными и стильными. Кроме того разработчики немного усовершенствовали подошву, придав ей большую эластичность и упругость. Благодаря этому обувь стала еще более удобной. Такие сапоги прекрасно подойдут для долгих прогулок по городу.

Самыми востребованными считаются нейтральные модели (черные, серые, коричневые), однако выбирая яркие оттенки, можно выгодно подчеркнуть индивидуальность.

Меховые угги

Одной из самых модных моделей угг в 2022 году можно назвать меховые. Это могут быть сапоги, отороченные мехом или изделия с помпонами. При этом вовсе не обязательно, чтобы мех был натуральным, сейчас все большую популярность набирают угги с эко мехом.

Вязаные угги

Для сухой морозной погоды идеально подходят сапоги, отделанные вязаным полотном. Они выглядят оригинально и нежно, отлично сочетаются не только с джинсами, но и с юбками, вязаными вещами и верхней одеждой из меха.

В широком ассортименте представлены короткие и высокие вязаные угги в нежных и ярких оттенках.

Угги на платформе

В 2022 году на пике моды вновь оказалась обувь на платформе, что стало поводом для креативности дизайнеров. Среди новинок появились угги на платформе. Многие модницы уже успели приобрести такую вещь. Среди них оказалась и Эльза Хоск. Более того, желающих с каждым днем становится все больше.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Угги с декором

Классические угги — лаконичная модель коричневого, черного или молочного цвета. Такие сапоги хороши тем, что прекрасно подходят к наряду в любом стиле и цветовой гамме.

Однако дизайнеры решили не зацикливаться на строгости и простоте. В 2022 году широкую популярность приобретают угги с декором. Это могут быть шнурки и завязки, вышивка, стразы, бусины, пайетки. Еще один вариант — яркие сапоги (красные, желтые, синие)

С чем носить угги

Некоторые женщины сознательно обходят стороной эти сапоги, опасаясь трудностей с составлением модных образов. Однако стилисты уверяют: угги можно назвать одними из самых универсальных видов обуви. Они хорошо сочетаются практически с любой одеждой:

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями С джинсами. Такой тандем можно назвать самым очевидным. При этом многие девушки стараются выбирать более облегающие модели джинсов. Однако скинни и классика — далеко не единственные варианты. Не менее интересно выглядят эти сапоги с бойфрендами, Mom, клешем, bootcut. Леггинсы. Особенно это относится к кожаным штанам. При этом стоит поэкспериментировать как с высотой сапог, так и с их цветом. Дополнить образ можно объемной кофтой или вязаным кардиганом. Платье. Считается, что платье — та часть гардероба. которую следует носить с более классической официальной обувью. Однако стилисты все же советуют примерить угги со спортивными, вязаными и даже классическими платьями. Уютные теплые сапоги делают образ мягче и менее официальным. Спортивный костюм. В этом случае одежда и обувь идеально дополняют друг друга. В таком наряде можно отправиться на прогулку, по магазинам, в гости к друзьям — уровень комфорта будет максимальным. Трикотаж. Вязаные вещи любого фасона прекрасно подходят для ношения с уггами. Модницы могут совмещать джинсы и кофты из тонкой пряжи, леггинсы и рыхлые свитера, объемные трикотажные платья с колготками, тканевые платья и длинные кардиганы. Для любого из названных аутфитов угги станут отличным дополнением.