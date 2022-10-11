У принесенных в жертву народом майя людей нашли в зубах следы от кляпа

Команда ученых Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе под руководством доктора Эми Чан исследовала «Пещеру полуночного ужаса» на территории современного Белиза. Изучив останки принесенных в жертву народом майя людей, эксперты нашли в их зубах следы от кляпов.

«Пещера полуночного ужаса» была обнаружена ученым миром порядка 15 лет назад в Центральной Америке. Сейчас эта территория принадлежит королевству Белиз, ранее, более тысячи лет назад, здесь проживал древний индейский народ майя. В период с 250 по 925 года нашей эры эта племенная группа совершала человеческие жертвоприношения своим богам, которые, согласно их верованиям, должны были избавить их от засухи и других проблем. Найденная пещера использовалась майя для совершения своих религиозных обрядов. За время раскопок исследователи обнаружили в ней свыше 10 тысяч костных фрагментов, которые, как считают ученые, принадлежали почти 120 плененным этим народом людям.

Однако главные открытия в пещере майя дали специалистам исследование полученных убитыми пленниками травм. Большинство из них были прижизненными, нанесенными незадолго до смерти. Кроме того, команда Эми Чан обратила внимание на состояние ротовой полости принесенных в жертву. Исследовав налет кальция на их зубах, они выявили в них наличие синих волокон, прилипших к зубам. Согласно статье, опубликованной в Международном журнале остеоархеологии, это могли быть следы от кляпов, которыми майя затыкали жертвам рот перед их убийством.

Также выявила научная группа минимальные случаи стоматологической патологии и микроскопические кусочки пыльцевых зерен, крахмалов и фитолитов, оставшихся от принимаемых в пищу растений. Грязь, соскобленная учеными с шести зубов, содержала остатки хлопковых волокон, окрашенных в ярко-синий цвет. Именно такой оттенок имел огромное значение в культуре и религии майя. Синим пигментом они окрашивали тела жертв, кроме того, похожие частицы окрашенного хлопка ранее находили в алкогольных напитках, приготовленных на основе агавы в Теотиуакане, на территории современной Мексики. При этом команда доктора Чан отмечает, что скорость образования зубного камня, в котором нашли следы кляпа, зависела от физиологии жертвы и принятой нею пищи. Также неизвестно, использовался ли кляп в случае со всеми приносимыми в жертву людьми, так как налет на зубах сохранился не у всех останков. Дальнейшие исследования помогут найти более широкую интерпретацию сделанных открытий.