 

Копейки для них: названа стоимость обучение детей эмигрировавшей Пугачевой в частной школе Израиля

11.10.2022, 12:15, Разное
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Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. И теперь Лизе и Гарри предстоит идти в израильскую школу.

Репатрианты из России предпочитают отдавать своих детей в учебное заведение с русскоговорящими преподавателями. Самой престижной считается “Русскоязычная школа в Тель-Авиве”. Учредитель этого образовательного заведения – Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обучение там происходит на русском, со 2 класса дети начинают изучение второго языка – английского. Система экзаменов в этой школе приближена к нашей: в ней сдают привычные ГИА и ЕГЭ.

Но учитывая ту ненависть, с которой сегодня говорят о России Алла Пугачева и ее пятый, признанный иноагентом, муж, посольская школа их отпрыскам вряд ли светит. Друзья певицы рассказали, что пока певица рассматривает несколько вариантов для обучения для своих 9-летних двойняшек. Мол, в центре ее внимания – “Мапат” в Тель-Авиве и русская школа “Эрудит” в Герцлие. Преимущество последней в том, что в классе учится не более 15 человек, тогда как в обычной школе их может быть и 40.

Но за удовольствие надо платить. В среднем за год обучения придется вложить 30 тысяч шекелей (примерно 537 тысяч тысяч). Для иностранного агента Галкина и его жены это копейки, если учесть, что в Первой Московской Гимназии, где прежде учились их дети, надо было выложить 1 680 000 рублей в год. Но Пугачевой и Галкину сделали небольшую скидку. “Семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка 10% при условии единовременного обучения детей в гимназии”, – сообщили в учебном заведении. Таким образом, за учебный год двоих детей Алла и Максим внесли в сентябре 3 192 000 рублей.


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