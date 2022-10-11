 

Студентов столичных медвузов приглашают в “Школу профессионального роста”

11.10.2022, 12:15, Разное
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“Школа профессионального роста” работает уже пять лет. За это время в больницы и поликлиники Москвы трудоустроено около 350 выпускников образовательного проекта, сообщила глава столичного Департамента здравоохранения Елена Ефремова.

“Участие в “Школе профессионального роста” даст возможность будущим врачам приобрести практические навыки применительно к работе в столичных медицинских организациях, познакомиться с коллективом на будущем месте работы, а также получить гарантию трудоустройства после завершения обучения”, – отметила она.

Подать заявку можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Обучение пройдет по специальностям: лечебное дело, терапия, педиатрия, онкология, общая врачебная практика и других.

Обучение продлится полгода и рассчитано на 440 часов теории и практики. Большую часть времени занимают стажировки в медицинских организациях. Студенты смогут отработать навыки на новейшем оборудовании кадрового центра Департамента здравоохранения.

Каждый месяц обучения участникам выплачивается стипендия – 25 тысяч рублей. За студентами закрепят наставников из числа опытных медиков, передает портал mos.ru.

Напомним, что в Москве продолжается масштабная программа обновления поликлиник. В нее входит более 200 зданий – половина амбулаторного фонда Москвы. Модернизировано уже 66 медицинских учреждений.

В обновленные поликлиники поставили более 500 единиц современного оборудования. Это аппараты КТ, рентгена, МРТ и другая техника.


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