 

Российские силы отбили ночные попытки Киева прорвать оборону Херсона

11.10.2022, 12:05, Новости дня
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Все ночные попытки ВСУ прорвать оборону по направлению к Херсону отбиты, российская оборона отразила ракетный удар по Антоновскому мосту, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в данный момент в Херсоне спокойно, попытки ВСУ ночью прорвать линию обороны в направлении Херсона как всегда отбиты, сообщается в его Telegram-канале.

Также уточняется, что системы ПВО отразили попытку ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр.

Ранее в своем Telegram-канале в видеообращении Стремоусов отметил, что возможность захвата Херсона на сегодняшний момент исключена. По его словам, живая сила противника, «в нашем случае – укронацистов», настолько мала по сравнению с тем, что на самом деле происходит на поле брани, что все те жертвы напрасны и бесполезны. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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