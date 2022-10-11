Сабина Ахмедова рассказала о съемках в Голливуде: “Нет ничего невозможного, даже в самое сложное время”

Сабина Ахмедова снялась в американском сериале “FBI: International” (“ФБР: За границей”) для Paramount Plus. Об этом звезда сериалов “Содержанки”, “Колл-центр” и “Золотая Орда” сообщила у себя в социальных сетях.

Я понимаю, что это сейчас незначительно, но для меня это маленькая победа, прежде всего над убеждениями и обстоятельствами. Я снялась в американском сериале “FBI: International” который идет на канале CBS и на стриминге. Он является частью вселенной трех сериалов FBI, созданной легендарным продюсер и сценаристом Диком Вульфом. У меня главная роль в серии и что для меня особенно ценно, играю не иностранку, а американку. Спасибо всей огромной группе невероятно трудоспособных и талантливых людей во главе с нашим любимым режиссером Avi Youabian. Все-таки нет ничего невозможного, даже в самое сложное время.

Съемки проходили в августе в Будапеште, но когда мы увидим Сабину в голливудском проекте – неизвестно. Сейчас готовится к релизу второй сезон, а третий ориентировочно выйдет только в 2023-м.

Сабина на съемочной площадке

Сабина Ахмедова – актриса театра и кино, популярность которой принесли роли в сериалах “Диверсант. Конец войны” и “Клуб”. Сейчас она живет и работает на две страны – Россию и США. Сабина родилась в 1981 году в Баку, в азербайджано-армянской семье, в 1990 году семья переехала в Москву. По окончании института она прослужила 4 года в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина, а после улетела в США учиться актерскому мастерству в институте имени Ли Страсберга, на курсе Дэвида Страсберга, сына основателя школы. Обучение продлилось 2 года.

Как позже призналась актриса, в США ей пришлось заново учить английский язык, но зато теперь она говорит почти без акцента. В Лос-Анджелесе Сабина выступала в Театре Ли Страсберга и Театре Мерилин Монро, а в 2009 году она поработала с режиссером Алланом Миллером, на счету которого проекты с Мерил Стрип, Барбарой Стрейзанд и Дастином Хоффманом. Ахмедова исполнила одну из главных ролей в постановке “Три сестры” по пьесе Чехова. Инициатором создания постановки стал Аль Пачино, большой поклонник творчества русского писателя.

Сабина Ахмедова в сериале “Содержанки” Сабина Ахмедова в сериале “Колл-центр”