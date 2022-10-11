Бывший офицер разведки США – НАТО приносит Украину в жертву, чтобы навредить России

НАТО не стремится сохранить Украину или поддержать режим Зеленского, единственная цель альянса — нанести вред России, заявил бывший военный разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube канале Judging Freedom. Украинское государство будет принесено в жертву и желания отдельных стран никак не повлияют на генеральную линию, сформированную Вашингтоном, подчеркнул он.

Президент Польши выступил с заявлением о том, что Крым — это часть Украины и что одной из военных целей должно быть завоевание Крыма. Как бы абсурдно это ни звучало, но он так сказал. Он всенародно избранный президент государства — члена НАТО. Итак, в чём состоит цель националистов и Государственного департамента: защитить Украину или отвоевать для неё территории?

СКОТТ РИТТЕР, отставной офицер разведки США: Ни то, ни другое. К несчастью для Украины, (цель состоит в том, чтобы. — ИноТВ) полностью обескровить Россию. Они будут добиваться этого до последнего украинца. Они не стремятся сохранить Украину или вернуть Украине её бывшие территории, они не пытаются поддержать существование режима президента Зеленского. Мы попросту хотим принести Украину как нацию в жертву с единственной целью — нанести РФ вред. В этом состоит наше стремление и цель. Я думаю, Польша раздражена этим, поскольку хочет видеть решающий результат. Полагаю, другие европейские страны также хотят видеть более существенный итог. Они живут в Европе, они знают, каково это для европейского государства, откровенно говоря, исчезнуть. Именно это и случится с Украиной. Польша выражает и обосновывает своё недовольство, но она — часть альянса тридцати государств, основанного на принципе консенсуса. Поэтому желания Польши нерелевантны, когда речь идёт о действиях НАТО.

Дата выхода в эфир 08 октября 2022 года.