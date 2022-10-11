WION – «тихая пандемия» — в мире отмечают День психического здоровья

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья — памятную дату, при помощи которой с 1992 года распространяют информацию о душевных недугах и борются с возникающей в отношении страдающих от них людей дискриминацией, пишет WION. Как подчёркивается в сюжете канала, из-за высокого уровня стресса расстройства психики превратились в настоящую «тихую пандемию» — и это не в последнюю очередь связано с тем, что душевное здоровье до сих пор остаётся табуированной темой, которую люди не спешат обсуждать.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Эта памятная дата предзназначена для того, чтобы привлечь внимание публики к психическим расстройствам — и тому, как они влияют на жизнь людей. Подробнее — в нашем следующем сюжете.

Если нам задают вопрос: «Как дела?», то мы как правило автоматически отвечаем: «Всё хорошо» или «Ничего». Но что, если это не так?

Человек не обязан говорить, что у него всё хорошо, если на самом деле это не так. Человеку свойственно не всегда быть в полном порядке, и говорить об этом — крайне важно.

Если мы ломаем кость или ранимся, мы обращаемся за помощью. Но почему же мы не поступаем так же, когда у нас разбито сердце или когда нас одолевает грусть? Ради физического здоровья мы берём больничный — но что же насчёт здоровья душевного?

Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В этом году главной темой стал вопрос о том, как сделать одной из приоритетных задач для всего мира поддержание психического здоровья и благополучия для всех.

Эта памятная дата, которую отмечают с 1992 года, стала способом привлечь внимание публики к психическим расстройствам, а также поспособствовать борьбе с клеймением людей, страдающих от таких расстройств.

Мы говорим об осовоении дальнего космоса — но при этом терпим поражение в бою против собственного рассудка. Но почему же психическое здоровье стало табуированной темой?

Каждый год из-за расстройств психики погибает от 800 тысяч человек. Депрессией страдает более 300 миллионов человек, с тревожными расстройствами живут более 260 миллионов человек, а ведь есть и люди, у которых обе эти проблемы. С деменцией сталкиваются 55 миллионов человек, а с биполярным расстройством — около 40 миллионов. Идёт настоящая «тихая пандемия» психических расстройств — и мы становимся её жертвами.

Пандемия коронавируса этот кризис лишь усугубила: по разным оценкам, распространённость тревожных и депрессивных расстройств выросла за первый год пандемии более чем на 25%. Пандемия привела к серьёзнейшим сбоям в системе психиатрической помощи, а также к увеличению периода между ощущением первых симптомов и обращением за помощью.

Связанные с расстройствами психики страдания и потеря трудоспособности могут дополнительно отягощаться социальным клеймением и дискриминацией, что в итоге доводит до суицидов.

Но мы можем против этого бороться — и в силах это прекратить. Одной из инициатив по борьбе с такими явлениями и является Всемирный день психического здоровья.

Для начала можно поощрять открытое обсуждение психического здоровья, причём везде — начиная с прайм-тайма на телевидении и газетных заголовков и заканчивая кухнями. Психическое здоровье должно стать темой, обсуждать которую людям комфортно. Мы должны осознать, что депрессия и тревога — это не табуированные темы.

Следующий шаг — не тянуть с обращением к специалистам. Нашему образу жизни присущ высокий уровень стресса: дедлайны на работе, непрочные романтические связи, давление со стороны соцсетей — в общем, стресса мы испытываем много. Но в том, что мы страдаем от депрессии или тревоги, нет ничего плохого. Проблемы начинаются тогда, когда мы начинаем это скрывать. Половина всех психических расстройств закладывается в возрасте 14 лет — и в большинстве случаев они вообще не обнаруживаются и никак не лечатся. А в результате — суицид, который является основной причиной смерти в возрастной группе от 15 до 29 лет.

Хотя число суицидов в мире вот уже некоторое время снижается, в ВОЗ говорят, что в год счёты с жизнью сводят более 700 тысяч человек. Статистика по попыткам самоубийства сильно варьируется в зависимости от возраста, однако проблема так или иначе затрагивает все возрастные группы.

Для того чтобы предотвратить смертельные исходы, расстройства психики необходимо диагностировать на раннем этапе.

Так давайте же в этом году в честь Всемирного дня психического здоровья пообещаем быть друг к другу добрее. Давайте постараемся побольше узнать про психические расстройства, лучше понять друг друга и побороть клеймение в связи с психическими проблемами.

Бюро репортажей WION.

Дата выхода в эфир 10 октября 2022 года.