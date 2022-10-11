Ученые сообщили о новом способе лечения аллергии

Стало известно, что команда ученых из Германии нашла новый способ лечения аллергии. Он основан на специфических иммунных В-клетка. Результаты исследования были опубликованы в журнале Allergy.

Поясняется, что специалисты изучили недифференцированные В-клетки мышей и людей. Выяснилось, что гибридный белок rFlaA: Betv1, который был создан из флагеллина и аллергена березы может запустить mTOR-зависимую и MyD88-зависимую дифференцировку В-клеток. MTOR представляет собой ключевой регулирующие белок в клеточном метаболизме. А белок MyD88 служит для передачи сигналов внутри иммунных клеток.

Ученые объяснили, что именно способность белков флагеллина способна запускать данный процесс. И способствует подавлению иммунитетом аллергической реакции. Это открытие может стать прорывом в аллерген-специфической иммунотерапии.