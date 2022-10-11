 

Министерство энергетики ФРГ стало жертвой аферистов, продававших «генераторы газа»

11.10.2022, 11:33, Разное
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Высокопоставленные немецкие чиновники из министерства энергетики стал жертвой мошенников, предлагавших купить «генераторы газа».

Устройства на практике оказались пустышками, а учёные опровергли даже теоретическую возможность генерации топлива из воздуха.

Аферисты утверждали: каждая их установка может вырабатывать до 500-600 тысяч кубометров газа в неделю, потребляя минимум электроэнергии. Чиновников заинтересовало это предложение и вскоре был подписан контракт с фиктивной энергетической фирмой Dutchtricity.

В общей сложности за пробную партию из 10 «генераторов» преступникам было перечислено свыше 70 млн евро. Однако товарные образцы, в отличие от выставочных, не генерировали газ, а только мигали лампочками и издавали звуки. Устройства разобрали и оказалось, что в них нет никаких компонентов, кроме управляющей платы и динамиков, а массу им придают бесполезные металлические бруски.

Чиновники, которые подписали контракт с аферистами, отстранены от своих должностей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Происшествие расследуется Федеральным ведомством уголовной полиции Германии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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