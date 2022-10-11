Полиция, слетев с катушек, казнить задумала индюшек

Вроде бы Канада — цивилизованная страна, а тамошние законы, касающиеся сельскохозяйственных животных и птицы, совершенно дикие. По мнению представителей местных органов правопорядка, те должны отвечать за свои преступления.

И неважно, что «нарушила закон» банда индюшек во главе со злобным индюком. Всем им после жестокого нападения на мужчину грозит «смертная казнь».

Пострадавший был обнаружен властями, после того как подвергся агрессивному нападению птиц. Несчастная жертва получила несколько травм, включая два сломанных бедра, сломанный палец и многочисленные рваные раны.

Произошло это в канадской провинции Британская Колумбия еще в июле. Мужчине, находившемся в доме в Селисте, внезапно потребовалась помощь Королевской канадской конной полиции (Chase RCMP), которую вызвали, чтобы проверить самочувствие жертвы нападения.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили раненого мужчину, подвергшегося нападению каких-то животных. Вскоре выяснилось, что на беднягу напала банда индюков, которых возглавлял разъяренный самец.

После атаки пернатых бандитов их жертва действительно была в плачевном состоянии. К тому времени, когда власти прибыли на место происшествия, пострадавшему уже была оказана медицинская помощь.

По словам сержанта Барри Кеннеди, птицам должен быть вынесен «смертный приговор за их преступления». Каким образом индейки будут преданы казни, пока неизвестно.

Странные все-таки люди на Западе. Их законы совершенно не доступны нашему пониманию. Неужто они всерьез предполагают, что животные способны обдумано совершать преступления, как человек? А может, их правоохранители просто сами не умеют мыслить и тупо выполняют предписания своих дурных законов?

А ведь такое бездумное следование закону уже было в Гондурасе, где в тюрьме оказался петух, ставший причиной ссоры двух жителей города Трухильо. Если вы думаете, что США в этом отношении чем-то отличается от Гондураса, то жестоко ошибаетесь. В штате Арказас 200 боевых петухов засадили в отдельные тюремные камеры, как и их владельцев, натаскивавших птиц на участие в петушиных боях.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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