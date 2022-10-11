 

Оранжевый — хит 2022 года: несколько идей окрашивания волос для создания яркого образа

11.10.2022, 11:08, Разное
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Оранжевые волосы могут выглядеть довольно стильно и интересно. Это удивительный и модный цвет прядей, который точно стоит попробовать.

Вот несколько отличных вариантов окрашивания, среди которых можно легко найти желаемый вариант.

Неоново-оранжевый цвет

Вместо того чтобы выбирать классический оттенок блондинки или брюнетки, стоит выбрать этот яркий и эффектный цвет. Выглядит необычно и роскошно.

Темно-оранжевое омбре

Красиво смотрится такое окрашивание на волнистых длинных волосах. Высококонтрастный эффект помогает создать привлекательный внешний вид.

Яркая смесь черного и оранжевого балаяжа

Это смелое и роскошное сочетание для уверенных и харизматичных женщин. Хорошо сочетается цвет со светлой кожей.

Роскошный пастельно-оранжевый закат

Это нежный и романтичный цвет. Он имеет теплые тона, которые дополняют светлый цвет кожи.

Красивый светло-оранжевый

Такой цвет помогает подчеркнуть короткую стрижку боб. Этот оттенок отлично подойдет смелым и ярким женщинам.

Модный ярко-оранжевый

Оттенок жженный апельсин просто превосходно смотрится на лохматой стрижке. Натуральные темные волосы помогают добавить образу особый стиль.

Ярко-синий с оранжевым

Горячее сине-оранжевое пламя выглядит просто восхитительно на волосах. Для таких тонов требуется фиолетовый шампунь, чтобы цвета как можно дольше оставались яркими.

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Темно-фиолетовый с оранжевым

Можно несколько изменить и разнообразить свой внешний вид с таким окрашиванием. Этот яркий цвет хорошо смотрится на слегка волнистых прядях.

Красно-оранжевый

Это просто потрясающий и очень яркий оттенок, который помогает сделать образ эффектным. Чтобы в полной мере его продемонстрировать, стоит завить пряди.

Медно-оранжевый

Это красивый и сияющий цвет волос. Этот оттенок придает прядям невероятный блеск и хорошо смотрится на натуральных темных волосах.


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