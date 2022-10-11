 

“Хочу четкие отношения и качественную семью”: Анна Семенович рассказала о “брачном периоде”

11.10.2022, 11:08, Разное
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Бывшая солистка коллектива «Блестящие» Анна Семенович не любит рассказывать о личной жизни. И предпочитает скрывать секреты романтических отношений. Но недавно певица сообщила о том, что стремится в ближайшее время создать семью, активно занимается выбором спутника жизни.

«Брачный период»

Семенович утверждает, что намерена создать четкие, партнерские отношения, построить взрослую, качественную семью.

Недавно артистка рассталась с бойфрендом, потому что этот человек не подходил ей по некоторым параметрам. Анна утверждает, что сейчас находится в «брачном периоде». То есть, ходит на свидания, присматривается к разным мужчинам в надежде встретить «вторую половинку».

Певицу не беспокоят высказывания тех, кто недоумевает, почему она в свои годы так и не вышла замуж и не стала матерью. Семенович утверждает, что лучше потратить немало времени на поиски подходящего мужчины, чем согласиться на брак с первым встречным, а потом сожалеть об этом.

Ухажеры не раз предлагали Анне руку и сердце. Но артистка не соглашалась на брак, потому что не видела совместного будущего с этими людьми.

Несмотря на все разочарования, Семенович не теряет надежды на то, что вскоре сможет обзавестись семьей, испытать счастье материнства.

Традиционный способ знакомства

Знаменитости – невероятно занятые люди, каждый день у них расписан по минутам.

У певицы нет времени посещать рестораны и кафе в поисках потенциального спутника жизни. Поэтому Семенович решила воспользоваться услугами свахи. Это традиционный способ знакомства, который применяли еще на Руси. Анна говорит, что сваха, услугами которой она пользуется, еще и хороший психолог, умеющий подобрать пару по психотипу.

По поводу создания семьи Семенович настроена оптимистично и не намерена опускать руки. Звезда четко знает, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. И не намерена соглашаться на брак с человеком, который категорически против рождения наследника.


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