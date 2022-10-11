Мнение: О панике в Кремле после «акта возмездия»



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Если утро понедельника начиналось в Кремле на грозной, но бравурной ноте, то к вечеру настроения существенным образом поменялись. Нет, не совесть проснулась, но недовольство и страх. Начало приходить понимание, что «акция возмездия» за субботнюю атаку на Крымский мост оказалась какой-то не такой. Какой-то неправильной, что ли…

А теперь непременно последует их ответ на наш «ответ». Ну и одной «красной линией» оказалось меньше.

Как стало понятно, массированный понедельничный удар «по объектам энергетики, военного управления и связи Украины» санкционировал лично президент России Владимир #Путин.

В каком-то смысле, их можно назвать «успешными». По состоянию на 2:00 мск остаются обесточенными 1 тыс. 307 населённых пунктов Украины:

— 13 в Киевской области;

— 353 в Львовской области;

— 766 в Сумской области;

— 169 в Тернопольской области;

— 6 в Хмельницкой области.

Население призвали соблюдать режим экономии электричества и готовиться к многочасовым ограничениям в энергоснабжении. Кроме того, #Украина временно прекратила экспорт электроэнергии в страны #ЕС. В какой мере всё это повлияло на работу предприятий украинского ВПК и график военных перевозок ж/д и автотранспортом, впрочем, неизвестно.

Однако, есть и другие «результаты».

Власти Германии сообщили, что намерены предоставить Украине новые системы ПВО — комплексы IRIS-TSLM, предназначенные для «защиты населения, критически важных зданий, объектов, а также наземных войск от ударов с воздуха». Именно такие системы Киев просил с самого начала конфликта. Также и #США заявили о готовности поставить ВСУ передовые системы противовоздушной обороны. Ну а по мнению британской разведки, #Россия лишь впустую истратила часть своих скудеющих арсеналов, пополнению которых препятствуют в том числе западные #санкции, перекрывшие доступ к электронике и прочим комплектующим для разного рода «Калибров».

Тут уже даже лояльные Кремлю политологи мягко намекают, что «инфраструктурная война» может вестись в обе стороны, как и «охота на штабы». В этом смысле Россия, быть может, даже более уязвима, чем Украина. Крымский мост в такой ситуации — не единственная лакомая цель. Как насчёт Транссиба или магистральных газопроводов? А сможет ли российская киберзащита противостоять масштабным и длительным хакерским атакам на объекты КИИ? В общем, продолжение «калибровок» украинской транспортной, энергетической, информационной и коммунальной инфраструктуры может привести к поставкам Киеву ракет среднего и дальнего действия с потенциалом ударов по соответствующим инфраструктурным объекта на территории РФ. Ну и проникновение украинских ДРГ в глубокий российский тыл — тоже не фантастика. Всё это заставляет «кремлёвских» вибрировать: в братские могилы никто не хочет.

У некоторых этот страх принимает форму почти открытого недовольства. «Удары по инфраструктуре Украины сегодня это слабые удары: они не подорвут украинский оборонный потенциал, и никто из руководства терроистического режима не уничтожен, — пишет кремлёвский рупор Сергей Марков, ретранслируя настроения “ястребов”. — Значит, теракты против России продолжатся. И через какое то время придется наносить ещё такой же удар. И ещё. И ещё. А может лучше прямо сейчас начать воевать по-настоящему?».

То есть, у этой части российской элиты страх перед поражением настолько силён, что уже «нерешительность» главы государства с его умеренным подходом «сдержанная тактика себя оправдала» становится в их понимании главной проблемой. Да, сейчас Владимира Путина уговорили перейти к более резким действиям. Но это означает, что сожжён ещё один мост и перейдён ещё один Рубикон. Вследствие чего и сам президент превращается в заложника ситуации, а также становится ещё более зависимым как от внешних обстоятельств, так и от тех, кто всерьёз настроены на «победа или смерть» в силу понимания, что пощады им в противном случае не будет. Это, наверное, пока не значит, что при следующем проявлении «нерешительности» со стороны первого лица в Кремле произойдёт переворот или хотя бы случится бунт кого-то из его окружения. Но коридор возможностей сужается…

Уже понятно, куда он ведёт?

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