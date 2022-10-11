Денег куры не клюют: скромник Хабенский хозяйничает в элитных квартирах
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Весной Министерство
культуры РФ опубликовало доходы представителей сферы: актеров, режиссеров и других.
Список стал настоящим открытием, ведь обладателями самыми серьезными доходами оказались
не самые эпатажные и провокационные артисты, как могло бы показаться.
Так, одним из богатейших актеров стал скромняшка Константин Хабенский. Денег у актера куры не клюют — заработок за прошлый год составил около 75 миллионов рублей.
В обычной жизни
художественный руководитель МХТ им. Чехова весьма скрытный. Он старается не
афишировать частную или романтическую жизнь. Однако журналисты составили
примерный список владений Константина Хабенского.
По официальным
данным, вместе с женой Ольгой Литвиновой Константин Хабенский хозяйничает в шести элитных квартирах. Сами же супруги живут на территории элитного жилого комплекса в
центре Москвы. Площадь квартиры составляет около 200 кв.м. Кроме этого, у
актера есть и загородный дом в элитном поселке под Москвой.
Старший сын
Константина Хабенского от первой жены живет в квартире в Барселоне. Трёхкомнатные
апартаменты площадью 100 кв.м. расположены в Плайя-де-Аро, который часто называют
“испанской Барвихой”.
Константин
Хабенский оказался ценителем автомобильной марки Ауди. В его коллекции целых
три модели — А4, А5 и Q8. Стоимость автомобилей, как ни странно, превышает
стоимость однокомнатной квартиры в регионах страны.
Несмотря на финансовый достаток, актер ведет себя скромно и не выставляет напоказ лишнего. За это Константина Хабенского уважают и коллеги, и зрители.
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