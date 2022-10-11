Денег куры не клюют: скромник Хабенский хозяйничает в элитных квартирах

Весной Министерство

культуры РФ опубликовало доходы представителей сферы: актеров, режиссеров и других.

Список стал настоящим открытием, ведь обладателями самыми серьезными доходами оказались

не самые эпатажные и провокационные артисты, как могло бы показаться.

Так, одним из богатейших актеров стал скромняшка Константин Хабенский. Денег у актера куры не клюют — заработок за прошлый год составил около 75 миллионов рублей.

В обычной жизни

художественный руководитель МХТ им. Чехова весьма скрытный. Он старается не

афишировать частную или романтическую жизнь. Однако журналисты составили

примерный список владений Константина Хабенского.

По официальным

данным, вместе с женой Ольгой Литвиновой Константин Хабенский хозяйничает в шести элитных квартирах. Сами же супруги живут на территории элитного жилого комплекса в

центре Москвы. Площадь квартиры составляет около 200 кв.м. Кроме этого, у

актера есть и загородный дом в элитном поселке под Москвой.

Старший сын

Константина Хабенского от первой жены живет в квартире в Барселоне. Трёхкомнатные

апартаменты площадью 100 кв.м. расположены в Плайя-де-Аро, который часто называют

“испанской Барвихой”.

Константин

Хабенский оказался ценителем автомобильной марки Ауди. В его коллекции целых

три модели — А4, А5 и Q8. Стоимость автомобилей, как ни странно, превышает

стоимость однокомнатной квартиры в регионах страны.

Несмотря на финансовый достаток, актер ведет себя скромно и не выставляет напоказ лишнего. За это Константина Хабенского уважают и коллеги, и зрители.