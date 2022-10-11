Ольга Зуева показала, как они с дочерью Одой Валентиной готовятся к Хэллоуину

Ежегодно в конце октября почти во всем мире празднуют Хэллоуин – где-то его отмечают как канун Дня всех мертвых, а где-то этот праздник уже утратил историческое значение и увлекает многих лишь как повод ярко нарядиться и украсить свои дома. Голливудские звезды уже начали готовиться к торжеству – папарацци то и дело ловят их на тыквенных развалах. Не стала исключением и Ольга Зуева, которая живет с дочерью в США.

35-летняя актриса показала у себя в сторис, что она Одой Валентиной, которой в феврале исполнится три года, сходили на базар и выбрали тыквы на Хэллоуин. Лица девочки, по традиции, подписчики так и не увидели, зато оценили осенний образ малышки: бежевый кашемировый комплект из кофточки и юбки с принтом в стиле Burberry, теплые колготки молочного оттенка и черные кроссовки. Кстати, похожим снимком на фоне горы тыкв Ольга делилась ровно два года назад – тогда она еще держала дочь на руках. Невооруженным взглядом видно, как Ода выросла. После они прогулялись по берегу океана, который Зуева тоже показала в блоге.

Кстати, летом мама и дочь путешествовали по Европе – снимки смотрите тут.

Напомним, что дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась в Америке в 2020 году и с тех пор живет там с матерью. Ее знаменитый отец, расставшись с Зуевой, образцовый воскресный папа – навещает дочь при любой удобной возможности и всегда делится фото редких встреч со своими подписчиками в сети. В прошлом году Козловский, которого подозревают в романе с Оксаной Акиньшиной, признался, что дочь для него самое главное в жизни и он тяжело переживает вынужденную разлуку с ней.

Самое важное (в жизни) — моя дочь. Но это такой, наверное, идеальный ответ, картинный. Если говорить максимально честно, то мне очень бы хотелось так развиваться в будущем, чтобы ответом на вопрос, что для меня является главным, не был я сам. Не знаю, как это сделать, но стараться будем, – сказал Козловский в интервью InStyle, и добавил, – Их (планов) так много. Безусловно, они связаны с кино. А последние два года — еще и с дочерью. У меня большие планы, мечты, связанные с ней.

Фото с праздника в честь второго дня рождения девочки смотрите тут.