 

Ольга Зуева показала, как они с дочерью Одой Валентиной готовятся к Хэллоуину

11.10.2022, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ежегодно в конце октября почти во всем мире празднуют Хэллоуин – где-то его отмечают как канун Дня всех мертвых, а где-то этот праздник уже утратил историческое значение и увлекает многих лишь как повод ярко нарядиться и украсить свои дома. Голливудские звезды уже начали готовиться к торжеству – папарацци то и дело ловят их на тыквенных развалах. Не стала исключением и Ольга Зуева, которая живет с дочерью в США. 

35-летняя актриса показала у себя в сторис, что она Одой Валентиной, которой в феврале исполнится три года, сходили на базар и выбрали тыквы на Хэллоуин. Лица девочки, по традиции, подписчики так и не увидели, зато оценили осенний образ малышки: бежевый кашемировый комплект из кофточки и юбки с принтом в стиле Burberry, теплые колготки молочного оттенка и черные кроссовки. Кстати, похожим снимком на фоне горы тыкв Ольга делилась ровно два года назад – тогда она еще держала дочь на руках. Невооруженным взглядом видно, как Ода выросла. После они прогулялись по берегу океана, который Зуева тоже показала в блоге.

Кстати, летом мама и дочь путешествовали по Европе – снимки смотрите тут.

Напомним, что дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась в Америке в 2020 году и с тех пор живет там с матерью. Ее знаменитый отец, расставшись с Зуевой, образцовый воскресный папа – навещает дочь при любой удобной возможности и всегда делится фото редких встреч со своими подписчиками в сети. В прошлом году Козловский, которого подозревают в романе с Оксаной Акиньшиной, признался, что дочь для него самое главное в жизни и он тяжело переживает вынужденную разлуку с ней.  

Самое важное (в жизни) — моя дочь. Но это такой, наверное, идеальный ответ, картинный. Если говорить максимально честно, то мне очень бы хотелось так развиваться в будущем, чтобы ответом на вопрос, что для меня является главным, не был я сам. Не знаю, как это сделать, но стараться будем, – сказал Козловский в интервью InStyle, и добавил, – Их (планов) так много. Безусловно, они связаны с кино. А последние два года — еще и с дочерью. У меня большие планы, мечты, связанные с ней.

Фото с праздника в честь второго дня рождения девочки смотрите тут.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.21 / Джанлука Вакки привился от коронавируса в Сербии

28.07.22 / Вместо отказа от АЭС Германия думает продлить их работу — но это тоже непросто

24.06.22 / Площадки Московской недели моды в “Зарядье” и на ВДНХ посетило более 100 тысяч человек

31.01.22 / Мнение: Так совпало…

11.01.22 / Самые свежие и стильные стрижки 2022 года, согласно стилистам из модных салонов

24.08.21 / Чтобы деньги были в доме: зачем под входной коврик класть монету

03.05.22 / Вот же наглая морда! Кот выпил воду из аквариума и рыбок не пощадил (видео)

30.06.22 / Мнение: Змеиный

02.06.22 / МИД заявил о случаях притеснения россиян на Западе

27.06.21 / Актриса сериала “Две судьбы” трогательно поздравила дочь с днем рождения: Маше 24, и она мамина копия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика