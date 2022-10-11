Такие разные новые меню в московских ресторанах – от голубой пасты с омулем до асадо из ягненка

Ресторан “360”

С 89 этажа башни “Федерация” в “Москва Сити” можно увидеть многое. Однако мы сосредотачиваемся только на том, что ближе всего – на своей тарелке, ведь Александр Васьковский сделал все, чтобы от блюд из нового меню было невозможно оторвать глаз. Хотя главное в еде – это все же ее вкус, поэтому шеф нынешней осенью отдает дань кулинарной миксологии (соединению простых ингредиентов с современной техникой приготовления), благодаря которой даже самые привычные продукты могут стать основой для уникальных блюд.

Оцените фантазию и авторскую импровизацию, попробовав на закуску парфе из печени кролика с луковым джемом и брусничной водой (720 руб.), крудо из тунца под вуалью из черной смородины (1200 руб.), слайсы мраморной говядины с соусом на основе сёю (1250 руб.). Среди новых горячих блюд – палтус с цветной капустой на сливочном креме с ароматом белого трюфеля (2550 руб.), оленина по-строгановски (2250 руб.) и удивительнейшего вида голубая паста кампанелли с опаленными креветками и икрой омуля (2450 руб.). Такого необычного цвета шефу удалось добиться с помощью цветков клитории, которые вы можете знать по тайскому синему чаю.

Крудо из тунца под вуалью из черной смородины Слайсы мраморной говядины с соусом на основе сёю Палтус с цветной капустой на сливочном креме с ароматом белого трюфеля Оленина по-строгановски Паста кампанелли с опаленными креветками, икрой омуля и соусом из цветков клитории Десерт “Млечный путь”Рестораны RedBox

Впервые за время существования сети, принадлежащей Тимати и Антону Пинскому, команда бренд-шефов презентует столь масштабное обновление меню и коктейльной карты. Шеф Максим Пак предложил целую серию новых роллов: теплые в нежном кляре, с тунцом (436 руб.) и с креветкой (639 руб.); фреш-ролл с креветкой, маринованным огурцом, гуакамоле из авокадо и сложным авторским соусом (669 руб.); ролл с зеленой икрой тобико и лососем (899 руб.). Наш любимый и, несомненно, самый оригинальный – ролл с копченым угрем, клубникой, авокадо, трюфельным сыром и соусом унаги (569 руб.). От шефа Дмитрия Смирнова в новом меню – фреш-роллы с лососем (639 руб.) и с крабом (899 руб.), обернутые тончайшей рисовой бумагой. Он же разработал сытную горячую лапшу: вьетнамский фо-бо с пастрами из индейки и азиатскими специями (699 руб.), рамен с рулетом из цыпленка (599 руб.) и говяжий удон с перечным вкусом (699 руб.). Очень достойные по вкусу димсамы и гедза подаются на выбор с креветкой, индейкой или овощами (299-396 руб.).

Под суши и роллы рекомендуем заказывать из новой коктейльной карты пряный и немного острый Wasabi Sour (499 руб.) с имбирем и рукколой или ароматный кисло-сладкий Aloe Gimlet (369 руб.) с сухим джином на фейхоа и кордиалом алоэ. Самый красивый и праздничный из новинок – Hentai (499 руб.): в нем замиксованы игристое и клубничный джин, при размешивании переливающиеся золотистым перламутром.

Новые роллы Ролл с копченым угрем, клубникой, авокадо, трюфельным сыром и соусом унаги Салат с жареным кальмаром Димсамы Гедза Новое коктейльное меню (слева – Hentai)Бар Alpaca

Шеф-повара Сергей Шиянов и Никита Андреев, предлагая в баре южноамериканскую кухню, не акцентируются ни на одной конкретной стране, ибо задумано так, что их “тотемное животное” альпака должно сопровождать гостя по всему континенту. Путешествие это очень познавательно, увлекательно и иронично – как то представление напитков и блюд, которое дает встречающий вас бармен (он же метрдотель, он же официант) Евгений.

Разделы меню по-испански делятся на Frio, Caliente и Dulce – холодное, горячее и сладкое. В первом советуем попробовать “Не салат” (850 руб.) из камчатского краба и авокадо, фаршированного гуакамоле и подаваемого на понзу из маракуйи. Хорошим дополнением к нему или к севиче из грибов шимиджи, эноки и шиитаке (680 руб.) станет сырная булочка “Боу де кежо” с кукурузой и гуакамоле (270 руб.). На горячее, если предпочитаете рыбу, стоит выбрать эталонно обжаренный сибас с традиционным моченым лаймом и черным перцем (1100 руб.) или татаки из слегка обжаренного тунца с фиолетовым пюре и чипсами из батата (750 руб.). Если вы мясоед, то пробуйте асадо из ягненка с кускусом, финиковой глазировкой и копченым йогуртом (1100 руб.), приготовленное в су-виде, точнее, отдыхавшее в нем 48 часов, как это принято в кулинарных традициях Аргентины, Боливии, Чили, Уругвая и других латиноамериканских стран. Десертный маковый торт (450 руб.) сочетает характерный для этих же кухонь мак, на основе которого выпечен легкий сухой бисквит, и солоноватое японское мисо-мороженое, создающие в дуэте завораживающий вкус умами.

“Не салат” Севиче “Боу де кежо” Жареный сибас с моченым лаймом Татаки из тунца с фиолетовым пюре и чипсами из батата Асадо из ягненка с кускусом, финиковой глазировкой и копченым йогуртом Маковый торт с мисо-мороженымРесторан Soul

Рестораны, находящиеся в отелях, почему-то особенно душевны и уютны. У камина на нижнем уровне Moss Boutique Hotel 5* можно и согреться, и распробовать блюда из нового меню, разработанного бренд-шефом Тимофеем Сулимой. Их не так много, но каждое заслуживает внимания. Сендвич с пастрами, красной капустой, маринованным луком, перечным соусом подается в хрустящем ремесленном хлебе (850 руб.). Слоеный пирог с бычьими хвостами и шпинатом сервируется с соусом кофейный жу (910 руб.). Упитанная баранья голяшка, 12 часов мариновавшаяся в соли, подается целиком в соусе демиглас с освежающим салатом из корня сельдерея (1820 руб.). У нас наибольшую симпатию вызвало ризотто миланезе с шафраном, пармезаном и черным трюфелем (1100 руб.), тартар из тунца с мандарином и томатным дрессингом с клубникой, каламанси и кунжутом (1050 руб.), а также равиоли с начинкой из тыквы и рикотты с муссом из ряженки (820 руб.).

Пирог из слоеного теста с бычьими хвостами, со шпинатом и соусом кофейный жу Баранья голень в соусе демиглас (подается с салатом из корня сельдерея) Ризотто миланезе с шафраном, пармезаном и черным трюфелем Равиоли с начинкой из тыквы и рикотты с муссом из ряженки Бар “Стрелка”

Бренд-шеф Антон Абрезов предлагает на осень комфортную еду с более плотными, в отличие от лета, сезонными вкусами, когда активно используются тушение и томление, а в общем оркестре продуктов громче начинают звучать корнеплоды, грибы, орехи. Ну и конечно, не последнюю роль играют неожиданные вкусовые сочетания. Например, в капустный пирог добавляют бекон и подают с томатной эмульсией (600 руб.); карпаччо из лосося сопровождается соусом из хрена (750 руб.); салат из пряных корнеплодов замешан с булгуром и фетой (500 руб.). Некоторые блюда шеф рекомендует есть руками, что очень созвучно концепции бара в стильном неформальном месте. Гречневые чипсы с рваной говядиной и соусом из белых грибов” (450 руб.), мини-полента с креветками в соусе руй (450 руб.) и хрустящий лаваш с крабом и томатами конкассе (790 руб.) — как раз такой finger food. Новинкой среди десертов выступает деконструированный морковный пирог с муссом из сливочного сыра и сорбетом из красного апельсина.

Пирог из капусты с томатной эмульсией и беконом Карпаччо из лосося с соусом из хрена Гречневые чипсы с рваной говядиной и соусом из белых грибов Момо с говядиной в имбирном понзу Митболы из ягненка с полентой и цитрусовым демигласом Сибас с бермонте и картофельным пюре с белыми грибами Цыпленок в имбирной глазури с цветной капустой и грибным соусом Деконструированный морковный пирог

Со всем этим осенним роскошеством хорошо сочетаются новые коктейли (любой – 700 руб.), предложенные шеф-бартендером Александрой Чуриловой. Согревающую тему она развивает, погружая гостей в колоритную атмосферу Востока, Индии и других жарких мест. Специи, пряности, сухофрукты смело миксуются с самым ароматным алкоголем: желтый From Brazil To India – коктейль со свежим виноградом, сиропом масала, кашасой, лимоном и белком; солнечно-оранжевый Saffron Roses – джин на шафране с соком лайма, анисом, сиропами розы и миндаля; коралловый Cardamon Sour – ром на финиках и кардамоне с сиропом ванили и красным апельсином; кристальный Apricot Dry Martini – грушевая водка с абрикосовым бренди и анисовой настойкой; янтарный Bronze Age – виски на инжире и фенхеле с чинаром и белым вермутом.

Осенняя коллекция коктейлей